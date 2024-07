O godz. 13:30 w LTC Legia Warszawa zagra drugi z sobotnich meczów kontrolnych. Rywalem "Wojskowych" będzie beniaminek Ekstraklasy, Lechia Gdańsk. Z meczu nie będzie prowadzona transmisja, zapraszamy do śledzenia naszej tradycyjnej tekstowej RELACJI LIVE! .

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Rado - 7 godzin temu, *.148.250 To jak w końcu zmiana Lechia czy Jaga? odpowiedz

L - 7 godzin temu, *.aster.pl @Rado: 2 sparingi grali dzisiaj, budzimy sie, cymbały. odpowiedz

Znawca - 8 godzin temu, *.interkam.pl Niech kupią kreatywną 10- tkę i jednego lub dwóch napastnikow dopiero można pomyśleć o karnetach! odpowiedz

L - 7 godzin temu, *.aster.pl @Znawca: typie, to byl rezerwowy sklad xd odpowiedz

Dałem sobie spokój. - 8 godzin temu, *.t-ipconnect.de Kupujcie karnety!!! odpowiedz

Taaaak - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @Dałem sobie spokój.: Kupuuujcie ,kuuupujcieee ,a potem lamenty i płacze ,ale kumci wiedzą ,haaaaaa odpowiedz

L - 7 godzin temu, *.aster.pl @Dałem sobie spokój.: dales sobie spokoj bo zremisowali rezerwowym skladem a jak wygrali z Jagą to nie ogladales?



PS. Spozniles sie, bo karnety juz wysprzedane. Na szczescie tylko ty dales sobie spokoj :) odpowiedz

Arti L - 4 godziny temu, *.orange.pl @Dałem sobie spokój.: ty nie kupuj daj sobie spokój odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.