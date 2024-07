Filmoteka: Ja, kapitan. Josue (38)

Josue był w ostatnich sezonach czołową postacią piłkarskiej Legii. W obszernym materiale video przygotowanym przez Canal+ w serii "Ja, kapitan" poznajemy historię portugalskiego piłkarza od podszewki. Pokazane zostały miejsca, gdzie spędzał dzieciństwo. Do dziś nie ma i nie chce mieć kontaktu z własną matką. Josue opowiada nie tylko o trudnym dzieciństwie, ale i momentach buntu, kiedy np. nie godził się na wybraną przez trenera pozycję na boisku, co oznaczało konieczność zmiany barw klubowych.

Siwy - 8 godzin temu, *.sky.com Bardzo fajny serial a odcinek z Josue wiele tłumaczy o jego wybuchowych zachowaniach na boisku odpowiedz

(L)oniak - 9 godzin temu, *.pkm-sa.pl Wszystko fajnie - gość nietuzinkowy, ale całościowo coś też z nim nie jest do końca idealnie skoro nie zrobił kariery takiej na jaką ma papiery.

Mimo wszystko - dziękuje za to co zrobiłeś dla Legii - powodzenia!

Pora żeby nasi gracze wzięli ciężar na swój grzbiet i pokazali że istnieje życie po Josue. odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl @(L)oniak: nie zrobił większej kariery bo nie miał motoryki,dynamiki, i przebojowości ale techniczne super i z mega wizją gry,i bajecznym podaniem! odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @(L)oniak: jakby wszystko było idealnie, nie trafiłby to Legii. Dokładnie to samo z Nikoliciem i innymi piłkarzami zagranicznymi, którzy tu grali i będą grać. odpowiedz

