Terminarz Legii II w sezonie 2024/25

Czwartek, 4 lipca 2024 r. 13:48 Fumen, źródło: 90minut.pl

Rezerwy Legii poznały terminarz rundy jesiennej sezonu 2024/2025. "Dwójka" rozpocznie rozgrywki od spotkania z Wartą Sieradz u siebie w pierwszy weekend sierpnia. Piłkarska jesień potrwa do połowy listopada, kiedy to podopieczni Filipa Raczkowskiego zmierzą się na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki.



W minionym sezonie legioniści zajęli 3. miejsce, co spotkało się z ruchami personalnymi na zapleczu pierwszej drużyny. Z zespołem pożegnał się dotychczasowy trener, Piotr Jacek. Kadra ma opierać się na czterech-pięciu doświadczonych graczach, którzy będą uzupełnieniem dla młodych oraz uzdolnionych graczy, o czym pisaliśmy w połowie czerwca.