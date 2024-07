Pierwszy trening Vinagre i Mendes-Dudzińskiego

- Chcemy popracować nad drugim systemem gry, bo nigdy nie ukrywałem, że chcę, by zespół funkcjonował w minimum dwóch systemach, na różne ewentualności - mówił w niedzielę trener Goncalo Feio . Po tych słowach przyszła pora na czyny i sztab szkoleniowy skupia się aktualnie na wdrażaniu alternatywnego ustawienia i taktyki zespołu. W zajęciach nie uczestniczył Tomas Pekhart . Indywidualnie ćwiczyli natomiast Marco Burch , Patryk Kun , Jurgen Celhaka , Ramil Mustafajew , Jakub Żewłakow i Radovan Pankov . - Czuję cię coraz lepiej, powoli wracam - powiedział nam Serb. Trenerzy mieli do dyspozycji 24 zawodników z pola i 4 bramkarzy. Na piątek zaplanowany został jeden trening, a w sobotę Legia zagra aż dwa mecze sparingowe w LTC. O godz. 11 zmierzy się z Jagiellonią Białystok, a o 13:30 z Lechią Gdańsk. Nowi na treningu, praca nad taktyką - Woytek / 25 zdjęć fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com fot. Woytek / Legionisci.com

Po powrocie ze zgrupowania w Austrii piłkarze Legii otrzymali jeden dzień wolnego. Do treningów wrócili w środowe popołudnie, a w czwartek ćwiczyli dwukrotnie. Na porannych zajęciach pojawiło się dwóch nowych zawodników, którzy w środę zostali zaprezentowani przez klub - Ruben Vinagre i Marcel Mendes-Dudziński . Nowi na treningu, praca nad taktyką - Woytek / 25 zdjęć

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Bartolinii - 1 godzinę temu, *.chello.pl I jak Panowie i Panie? GIL Dias 2.0 czy jednak dobry transfer? Jak stawiacie? odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.129.37 Dobrze gada. 2 systemy to minimum. Ofensywa i defensywa. Płynne przejście może być mega groźne dla każdej drużyny. odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.orange.pl Ładnie to wszystko się zapowiada zobaczymy jak się potoczy odpowiedz

Kibic - 3 godziny temu, *.plus.pl Robi się nam ciekawy skład w tym sezonie, po mistrza ! I grupę lke! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.