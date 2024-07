Legia chętna na pozyskanie chorwackiego pomocnika

Darko Nejasmić to pomocnik z usposobieniem defensywnym. Jest wychowankiem Adriaticu Split, z którego w młodzieńczych latach trafił do Hajduka Split. W 2022 roku pomocnik przeniósł się do NK Osijek za około półtora miliona euro. W zeszłym sezonie wystąpił w 39 spotkaniach (2969 minut) na chorwackich boiskach, w których zdobył 3 bramki, 2-krotnie asystował i tyle samo razy karany był żółtą kartką. Zagrał również w 4 spotkaniach eliminacji Ligi Konferencji Europy, gdzie w III rundzie Osijek przegrał z tureckim Demisporem Adana, a Nejamsić w rewanżowym spotkaniu dwumeczu wpisał się na listę strzelców. Ogółem w chorwackiej ekstraklasie wystąpił 153 razy, zdobył 10 bramek, 6 asyst i otrzymał 13 żółtych kartek. Nejamsić jest również byłym młodzieżowym reprezentantem Chorwacji. W kadrze do lat 21 zagrał 8-krotnie, zdobywając 2 gole. Był powołany również na młodzieżowe mistrzostwa Europy w 2021 roku, ale wszystkie spotkania obejrzał z ławki. Wcześniej był powoływany również do kadr U-19 i U-20. Przez portal transfermarkt wyceniany jest na 1,8 miliona euro. Przedtem z chorwackiego rynku do Legii trafiali tacy pomocnicy jak Ivica Vrdoljak czy Domagoj Antolić , ale także Josip Juranović , Sandro Kulenović i Marijan Antolović . - Czy transfer Nejašmicia jest prawdopodobny? Tak, ale trzeba będzie sprostać wymaganiom finansowym NK Osijek. Dla chorwackiego klubu to podobna sytuacja, w której znalazła się Legia podczas zimowego okienka transferowego z Bartoszem Sliszem: rok do końca umowy i ostatni moment, żeby na nim zarobić, ponieważ zawodnik chętnie pierwszy raz w karierze wyjedzie spróbować sił za granicą - możemy przeczytać na meczyki.pl.

13 - 1 godzinę temu, *.129.37 Ogor czy nie? odpowiedz

tylkoLegia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Jacuś ściąga sam szrot... albo nierealne wypożyczenia z opcją wykupu totalnie poza możliwościami klubu. Już Radosław Kucharski był w tym co robi znacznie lepszy. odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.net.pl @tylkoLegia: ale głupoty odpowiedz

Paczkomat - 1 godzinę temu, *.plus.pl A przepraszam bardzo, ktoś do kreowania gry, ktoś z otwierającym podaniem to już nie? Bedziemy holowac pilke Kapim i Luquim tylko? odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Paczkomat: masz rację! Brakuje takiego gości! Dejan Zukić byłby idealny na pozycję 8/10.No i konkretny napadzior by to wykańczał i wychodził do piłek prostopadłych. odpowiedz

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tak, bierzmy piłkarzy wagonami, najlepiej tych zagranicznych. To na pewno wypali! Nikt dotychczas tego nigdy nie próbował, więc nie może nie wyjść. odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Zieliński poszedł w cug ;) odpowiedz

exsa - 2 godziny temu, *.orange.pl Po pierwsze za drogi po drugie czy nasza LEGIA nie za bardzo rozpedzila w transferach odpowiedz

Loko - 1 godzinę temu, *.net.pl @exsa: jak by były cztery to byście pisali ze za mało !! Haha odpowiedz

R. - 2 godziny temu, *.chello.pl Obejrzałem coś tam na YT. Ciężko ocenić wg. mnie. Gra jakby w wolniejszym tempie od naszej Ekstraklasy. Ciekawa opcja, ale raczej jako zmiennik, coś na miarę Chelhaki. Obawiam się że mamy zbyt dużo graczy tego typu, mistrzowie techniki ale nie wiem jak będzie to wyglądało jak drużynie nie będzie szło. Wolałbym jakiegoś bardziej fizycznego zawodnika, bo nam naszych techników drwale pokopią. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @R.: oglądam skróty meczów ligi chorwackiej i tam poziom i szybkość gry jest dwa razy wyższa,a koleś ma zazwyczaj najwyższe noty w zespole i gra od dechy do dechy i jest kapitanem!Bez dwóch zdań to gość który może dać balans w grze defensywnej i zarazem jednym podaniem wprowadza piłkę w strefę ofensywną! Dla mnie wygryzie Goncalvesa no chyba że trener będzie wolał wystawiać rodaka na ważniejsze mecze! odpowiedz

Chcemy kocura a nie ogóra - 2 godziny temu, *.98.87 Ogór aż furczy odpowiedz

Gogol - 1 godzinę temu, *.net.pl @Chcemy kocura a nie ogóra: w amice same ogóry tak tu jest Legia i to dobry transfer. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Fajne jest to że ja o nim pisałem na Lehia.net że byłby zajebistym defensywnym pomocnikiem dla Legii i zastępstwem 1:1 dla Slisza z lepszą techniką! Moja rekomendacja więc jak się uda go wziąć to dla mnie 10/10 transfer! Ale jakby wzięli jeszcze Dejana Zukicia z Vojvodiny to bym chyba odszczekał że Jacek Zieliński to zły dyrektor! odpowiedz

T-1000 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Znawca:

To naprawdę jest zły dyrektor, jedno czy dwa nazwiska raczej tego nie zmienią, skoro zrobił lekko tuzin słabych transferów. odpowiedz

BAKU DNO - 2 godziny temu, *.play-internet.pl szaleją z tymi transferami...zobaczymy ile będzie udanych, oby jak najwięcej ;-) odpowiedz

