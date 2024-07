Zapowiedź

Przygotowań ciąg dalszy - sparingi z ligowcami

Piątek, 5 lipca 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W sobotę, 6 lipca Legia Warszawa rozegra dwa spotkania kontrolne przygotowujące do zbliżającego się wielkimi krokami sezonu 2024/25. Pierwszym przeciwnikiem "Wojskowych" będzie Jagiellonia Białystok, a spotkanie zaplanowane jest na godzinę 11. O godzinie 13:30 legioniści zagrają przeciwko beniaminkowi Ekstraklasy, Lechii Gdańsk. Mecze będą zamknięte dla publiczności.