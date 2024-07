W LTC powstanie nowa strefa badawczo-rozwojowa

Czwartek, 4 lipca 2024 r. 18:44 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa rozpoczęła nową inwestycję w ośrodku treningowym w Urszulinie. W ramach programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej, realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Akademia Legii uzyskała na początku 2023 roku dotację w wysokości 7 mln zł na modernizację LTC, która w sumie ma kosztować 12,5 mln zł.



Na niewykorzystywanej do tej pory części działki, po lewej stronie od wjazdu do LTC, rozpoczęły się prace fundamentowe pod strefę badawczo–rozwojową do przeprowadzania treningu sensorycznego i kognitywnego. Powstanie tam budynek jednokondygnacyjny z antresolą, o całkowitej powierzchni ok. 715 metrów kwadratowych. W nim zainstalowana zostanie nowoczesna arena Skills.lab, która wykorzystywana jest już przez Bayern Monachium, FC Ingolstadt 04, Lecha Poznań i amerykańskie centrum treningowe COPA.









W specjalnie dostosowanej hali, która nie może mieć okien, by nie docierało do niej światło słoneczne, ułożona zostanie sztuczna murawa o powierzchni 320 metrów kwadratowych, cztery w pełni automatyczne wyrzutnie piłek oraz projektory laserowe symulujące interaktywne środowisko stadionowe. Wysokiej rozdzielczości kamery, wraz z laserowymi i pozycyjnymi czujnikami, wykorzystują skomplikowane algorytmy do dostarczania rozległych danych o wydajności graczy, w tym prędkości piłki, czasu reakcji i precyzji uderzeń. Ta technologia pozwala oceniać i szkolić techniczne i kognitywne umiejętności gracza w standaryzowanych warunkach. Jak to wygląda w praktyce, możecie obejrzeć na poniższym filmiku.







- Dążymy do strategicznego ulepszania naszej infrastruktury, aby utrzymać nasze wysokie standardy. Pod tym względem inwestycja w Skill.lab Arena stanowi dla nas istotny kamień milowy, powinna pozwolić naszym zawodnikom, trenerom i dyrektorom na podejmowanie lepszych decyzji sportowych w oparciu o precyzyjne dane, co również zapewni długoterminowe korzyści ekonomiczne. To nie tylko wzmacnia procesy szkoleniowe, ale także pozwala nam zmaksymalizować potencjał każdego zawodnika i skupić się na jego docelowym rozwoju - mówi Tomasz Zahorski, prezes Legia Training Center.



Koszt skill.lab ma wynieść 4 miliony złotych. W ramach projektu modernizacji, który Akademia Legii składała do ministerstwa, zaplanowane są także inne prace:

- przebudowanie systemu ogrzewania boiska treningowego w kotłowni kontenerowej;

- przebudowanie infrastruktury akademii piłkarskiej LTC w ramach optymalizacji systemu zużycia mediów dla ogrzewania w kotłowni budynku akademii

- dostawa oraz montaż oświetlenia boiska stadionowego wraz z instalacjami towarzyszącymi (przyłącza, monitoring, systemy sterujące na terenie LTC)



Skills.lab Arena przede wszystkim będzie służyła zawodnikom Legii, ale klub nie zamyka się także na zewnętrznych klientów. Budowa powinna zakończyć się jeszcze w tym roku, a otwarcie nastąpi w 2025 roku.