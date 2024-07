Media: Łotewski piłkarz na celowniku Legii

Piątek, 5 lipca 2024 r. 08:49 źródło: Legionisci.com

Według informacji portalu spezia1906.com, Legia Warszawa jest zainteresowana piłkarzem Spezii, Raimondem Krollisem. To 38-krotny reprezentant Łotwy.









22-letni zawodnik w barwach łotewskich Metty i Valmiery zaliczył 52 trafienia i 18 asyst w 106 meczach, dzięki czemu na początku 2023 roku trafił do Serie B. Tam przez rok zagrał w 15 spotkaniach, przebywając na boisku przez niespełna 300 minut.



Potem został wypożyczony do ligi czeskiej, do MFK Vyskov, gdzie w 14 meczach zdobył 5 bramek. Raimond Krollis ma także oferty z innych klubów, m.in. z Turcji.