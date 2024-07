Cennik biletów na mecze Legii Warszawa

"W najbliższym sezonie nastąpią natomiast niewielkie zmiany w cenniku biletów. Są konieczne ze względu na wzrost kosztów operacyjnych, ale zarazem będą minimalne. Przedstawiamy Wam najważniejsze informacje na temat biletów, karnetów i subskrypcji w sezonie 2024/2025. Utrzymujemy jednolitą standardową kategorię cenową dla 13 meczów Legii w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Ceny na pozostałe 4 mecze z Jagiellonią Białystok, Lechem Poznań, Widzewem Łódź oraz na mecz kończący rozgrywki Ekstraklasy podamy w trakcie sezonu. W dniu meczu w kasach klubu ceny biletów będą wyższe o 10 zł. Cena nie ulegnie zmianie, jeśli będziesz korzystać z systemie sprzedaży online na stronie bilety.legia.com. Biorąc pod uwagę poprzedni sezon 23/24, szybkość, w jakiej były kupowane bilety oraz liczbę sold outów zachęcamy do wcześniejszego kupowania biletów. Od sezonu 24/25 wprowadzamy możliwość udostępnienia swojego biletu innej osobie. Jeśli nie możesz przyjść na mecz przekaż swój bilet poprzez Konto Kibica innej osobie. Pierwsze przekazanie biletu jest bezpłatne. Jako subskrybenci macie możliwość pobrania biletów na 48 godzin przed rozpoczęciem otwartej sprzedaży. Zarówno subskrybenci, jak i posiadacze karnetów mają możliwość zakupu biletów na kolejny mecz dla swoich znajomych w przedsprzedaży. Kontynuujemy sprawdzone z poprzednich sezonów rozwiązania dotyczące sprzedaży biletów na kolejny mecz, które będziemy rozpoczynać tuż po ostatnim gwizdku sędziego aktualnego spotkania przy Ł3. Tym samym co najmniej 48 godzin przed tą sprzedażą posiadacze subskrypcji będą mieli swobodę w wyborze miejsc i pobraniu biletów." - informuje klub. Regulamin sprzedaży biletów fot. Legia Warszawa

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

filip - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl a kiedy rusza sprzedaz biletow na zaglebie ??? odpowiedz

DB7 - 1 godzinę temu, *.aster.pl @filip: sprzedaż na Zagłębie to w Lubinie spytaj:) odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.