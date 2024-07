Transfery

Legia walczy z Lechem o młodego obrońcę

Piątek, 5 lipca 2024 r. 15:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / meczyki.pl

Według informacji portalu meczyki.pl, Legia Warszawa chciałaby sprowadzić do klubu 22-letniego środkowego obrońcę, Karela Pojeznego. Młodym zawodnikiem Banika Ostrawa zainteresowany jest również Lech Poznań. "Wojskowi" mieli już złożyć pierwszą ofertę za defensora, ale została ona odrzucona przez Czechów.









Karel Pojezny to mierzący 188 cm wzrostu środkowy defensor. Jest wychowankiem czeskiego drugoligowca, FC Vysočina Igława. Na początku 2022 roku przeniósł się za 400 tysięcy euro do Banika Ostrawa. W zeszłym sezonie Czech wystąpił w 25 meczach, w większości "od deski do deski", w których zanotował dwie asysty i trzykrotnie został karany żółtą kartką, a z Banikiem zajął czwartą pozycję w Fortuna Lidze. Pojezny jest również młodzieżowym reprezentantem swojego kraju. Rozegrał 6 spotkań w kadrze do lat 20, a w 2022 roku zadebiutował w reprezentacji U-21, w której dotychczas zagrał dwukrotnie. Portal transfermarkt wycenia Czecha na 1 milion euro.