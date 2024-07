Lasyk sędzią meczu z Zagłębiem

Piotr Lasyk został wyznaczony do sędziowania meczu 1. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Zagłębiem Lubin. Na liniach pomagać mu będą Krzysztof Myrmus i Damian Rokosz, sędzią technicznym będzie Radosław Trochimiuk, natomiast w wozie VAR zasiądą Tomasz Musiał i Bartosz Heinig. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 20 lipca o godzinie 20:15.

Paco - 37 minut temu, *.190.43 Czy nie młodych sędziów ? Nieskażonych zaraza odpowiedz

Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ale Musiał Lasyk.....? :) odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No to pograne… odpowiedz

Babus - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Żmija : Jak śpiewa Maleńczuk: "znów powróciłaś, stara Żmijo". odpowiedz

