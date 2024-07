Kopacz: Legia mocno się zmieniła

Piątek, 19 lipca 2024 r. 19:09 źródło: Zagłębie Lubin

- Legia mocno się zmieniła, bo dawno nie zrobiła tyle transferów ile w tym okienku. Niemniej jednak trener został ten sam i myślę, że możemy spodziewać się podobnego taktycznie spotkania. Chciałbym w końcu przerwać tę złą passę Zagłębia z Legią. Nie ma co ukrywać, że to jest zła seria i mówią o tym statystyki. Dawno nie byliśmy w stanie zabrać Legii chociażby jednego punktu i mam nadzieję, że to jest ten moment, w którym w końcu przełamiemy tę złą passę i powalczymy o zwycięstwo - mówi przed sobotnim meczem piłkarz Zagłębia, Bartosz Kopacz.









- Europejskie puchary na pewno mają wpływ na dyspozycję oraz zestawienie drużyny przeciwnej. Z Legią nie zdarzyło mi się grać w takim momencie, ale pamiętam mecze z Lechem Poznań z początku sezonu. Zdecydowanie te rotacje w składzie nie pomagają przeciwnikowi. Mimo wszystko nie powinniśmy postrzegać tego jako jakiegoś ułatwienia. Legia jeszcze nie zaczęła grać pucharów, więc wyjdą pewnie najmocniejszym składem.



- Nasze przygotowania do meczu z Legią nie różnią się niczym szczególnym. Robimy swoje i pracujemy tak jak wcześniej i myślę, że jest to optymalne rozwiązanie. Nasz zespół nie zmienił się jakoś szczególnie. Doszło kilku zawodników, ale trzon drużyny pozostaje niezmienny. Wiadomo, że odszedł od nas Kacper Chodyna, który jest dobrym zawodnikiem o świetnych statystykach, ale poza nim i Sokratisem Dioudisem nie było jakiś większych ubytków. Zespół został taki sam i według mnie naszą mocniejszą stroną jest zgranie drużyny i to będzie naszą siłą w tym sezonie.



- Myślę, że w szatni panują pozytywne nastroje. Nie było może wielu wzmocnień, ale na pewno wszyscy co dołączyli do naszego zespołu to jakościowi zawodnicy i na pewno podniosą poziom naszej drużyny. Szkoda Kontuzji Kajetana Szmyta, bo na pewno też mógłby dużo dać zespołowi już w pierwszym meczu i powalczyć o miejsce w pierwszym składzie. Poza Kajetanem wszyscy jesteśmy zdrowi i na pewno dobrze przygotowani fizycznie do tego trudnego sezonu i tej inauguracji.