Trwa 1. kolejka Ekstraklasy

Sezon 2024/25 Ekstraklasy rozpoczął się w Białymstoku, gdzie Jagiellonia pokonała Puszczę. W drugim piątkowym spotkaniu Śląsk zremisował z Lechią. W sobotę GKS Katowice zmierzy się z Radomiakiem, Pogoń z Koroną, a Legia zainauguruje rozgrywki przy Łazienkowskiej. W niedzielę również czekają nas 3 spotkania. Ciekawie zapowiada się pojedynek między Lechem i Górnikiem. Na zakończenie kolejki Widzew pojedzie do Mielca.

