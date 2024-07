Wyniki 1. kolejki Ekstraklasy

Komentarze (32)

Wolfik - 21.07.2024 / 21:43, *.chello.pl W Poznaniu Zabrze tradycyjnie rozłożyło się przed Lechem :). odpowiedz

Fred - 22.07.2024 / 07:35, *.t-mobile.pl @Wolfik: Zanim napiszesz kolejny farmazon to sprawdz odpowiedz

Fred - 22.07.2024 / 07:35, *.t-mobile.pl @Wolfik: odpowiedz

Bròdno - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Fred: co ma sprawdzać ? Każdy widział że tak było .., nie pierwszy i nie ostatni raz odpowiedz

Tomasz - 21.07.2024 / 17:27, *.supermedia.pl Pogoń na meczu z Widzewem przyklepie zgodę z wrw odpowiedz

Olomanolo - 21.07.2024 / 18:12, *.com.pl @Tomasz: a kij im w oko odpowiedz

Bròdno - 21.07.2024 / 19:22, *.play-internet.pl @Tomasz: no i git te szczecińskie cieniasy pasują do tego towarzystwa odpowiedz

ANTYAMIKA - 22.07.2024 / 14:01, *.3s.pl @Tomasz:

Najpierw sprawdź wiarygodność, a później pitol swoje farmazony odpowiedz

Tomasz - 23 godziny temu, *.supermedia.pl @ANTYAMIKA: Janusz zobaczysz odpowiedz

Kamień - 17 godzin temu, *.chello.pl @Tomasz: a co tu jest do patrzenia? Już dawno ustalone odpowiedz

Barnaba - 20.07.2024 / 07:36, *.orange.pl Babę Jage z Podlasia znowu za uszy ciągną diskopolowcy od Kuleszy. odpowiedz

Stanisław - 21.07.2024 / 10:40, *.plus.pl @Barnaba: A co ,bramki strzelali z karnych i na spalonych? Ile goli nie uznali dla Puszczy? Miodek i reszta może się uczyć jak prowadzi się klub piłkarski. odpowiedz

Barnaba - 21.07.2024 / 16:50, *.orange.pl @Stanisław : A ile ta wspaniała Jagiellonia ma tytułów mistrza i pucharów Polski? Jak daleko ci znakomicie prowadzący klub z Podlasia zaszli dotychczas w europejskich pucharach? Może strony klubowe Ci się pomyliły?

I jak to mówił klasyk: nie porównuj szamba z perfumerią. Znaj proporcje, mocium panie. Jednorazowy wyskok ciągniętych za uszy wielokrotnych spadkowiczów porównujesz do osiągnięć wielkiej Legii. odpowiedz

Stanisław - 21.07.2024 / 18:02, *.plus.pl @Barnaba: A jak się ma twoj post z tym co napisał Barnaba? Czytaj że zrozumieniem. Jeszcze nie tak dawno płakałeś i wyzywałeś miodka i resztę a teraz jest już ok? Zobaczymy za kilka tygodni... odpowiedz

Barnaba - 22.07.2024 / 11:30, *.orange.pl @Stanisław : Mógłbyś mi jeszcze raz wytłumaczyć, co masz na myśli?

Nie ma tu innego Barnaby, na razie rozmawiamy we dwoje, więc o co chodzi?

Mioduskiego nie cenie, uważam że to kleszcz podobnie jak Leśny i Wandzel, którzy złupili klub z kasy po występach w LM. Ale w moich postach chodzi o osiągnięcia Legii i Jagielloni na przestrzeni wielu lat, nie tylko za kadencji obecnego prezesa. Może sam zacznij czytać ze zrozumieniem. odpowiedz

Kibic ekstraklasy - 22.07.2024 / 15:49, *.orange.pl @Barnaba: Jagiellonia gra w ekstraklasie od 2008 roku. Mówisz o 3 spadkach w na przełomie lat 80/90 ? Nie mam nic wspólnego z klubem z Podlasia, ale bądź człowieku obiektywny. Oby ta wielka Legia pokazała wielkość w 3 rundzie z Broendby, o ile do tej 3 rundy awansuje ... odpowiedz

Stanisław - 22.07.2024 / 18:03, *.net.pl @Barnaba: w pierwszym poście napisałeś, że kulesza wpłynie na mistrza jagielonii. Zapytałem się ciebie "w jaki sposób" ? Można nie lubić wroga ale bądźmy szczerzy takiego dyrektora i prezesa brakuje w Legii odpowiedz

Barnaba - 22.07.2024 / 19:05, *.orange.pl @Stanisław : Wybacz Kolego, ale dla mnie wybór Kuleszy na prezesa PZPN i nagłe zdobycie Mistrza Polski przez klub którego był wcześniej włodarzem jest dziwne. Jasne, że dowodów żadnych nie mam i nie będę miał, ale dalej pozostaję sceptykiem.

Możesz oczywiście wraz ze swoim przedmówcą Kibicem ekstraklasy wierzyć w klasę sportową Jagi. Ja za duży jestem na bajki, a puchary to zweryfikują. My może będziemy mieli gorzej, co już widać po losowaniu, ale to podlasiaki mają fajniejszą drogę mistrzowską. Co pokażą? odpowiedz

Barnaba - 22.07.2024 / 19:17, *.orange.pl @Kibic ekstraklasy: Legia istnieje od 1916 roku i nigdy nie spadła do niższej klasy rozgrywkowej. Lata 80/90 o których wspominasz to tylko wycinek, spójrz na całość ponad stuletniej historii Wielkiego Klubu Legia Warszawa i porównaj ją z historią prowincjonalnej drużyny z Białegostoku. Liczy się całość, nie tylko teraźniejsze mini sukcesy.

Kibicu ekstraklasy, tutaj kibicujemy Legii!!! odpowiedz

Kibic ekstraklasy - 22.07.2024 / 21:14, *.centertel.pl @Barnaba: oczywiście, że się tu kibicuje Legii. Doskonale to rozumiem. Co Ci szkodzi jednak być obiektywnym. Jaga grała naprawdę ładna piłka, strzeliła prawie tyle bramek ile Wisła kiedyś, gdy trzęsła liga. Z Legią zdobyła 4 punkty na 6 możliwych. Kulesza zaś jest prezesem od 2021 roku, a Ty gdy Jaga zdobyła pierwsze mistrzostwo w swojej historii, upatrujesz ręki Kuleszy. To co on 3 lata robił, usypiał czujność takich jak Ty obserwatorów ? odpowiedz

Stanisław - 12 godzin temu, *.plus.pl @Barnaba: Dalej nie odpowiedziałeś na pytanie odnośnie swojego pierwszego wpisu i pierwszego meczu jagi. Gdzie wypatrzyłeś te ciągnięcie za uszy. I nie pisz o porównywaniu Jagi do Legii na przełomie wieku gdyż artykuł tyczył się pierwszej kolejki co za tym idzie twoj wpis również. Ponowię pytanie " gdzie można zauważyć ciągnięcie jagi za uszy przez kuleszę"? odpowiedz

Producent ręczników - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @Stanisław : Zamknął buzię z braku argumentów i schował się pod stół. To kolejny oszołom który nie może zdzierżyć, że Jaga przełamała klątwę Hadaja. Nienawiść zabija obiektywizm. odpowiedz

Barnaba - 7 godzin temu, *.orange.pl @Kibic ekstraklasy : Cwany jest, ale nawet wtedy nie dawał rady, choć byli zawsze w czołówce. Później się lepiej umościł, i proszę - mistrzostwo było. odpowiedz

Barnaba - 7 godzin temu, *.orange.pl @Stanisław : Choćby w tym, że pierwszym przeciwnikiem i to oczywiście u siebie, była słabiutka Puszcza. Nie Lech, nie Górnik, nawet nie Widzew czy Lubin, ale Niepołomice. Myślisz, że terminarz nie pomaga? odpowiedz

Barnaba - 7 godzin temu, *.orange.pl @Producent ręczników: Nie byłem pod stołem, byłem w szpitalu od 6 do 14, migotanie przedsionków. Już pikawa ustabilizowana, więc muszę się z Tobą zgodzić, naprawdę nie mogę zdzierżyć że przełamali klątwę Hadaja i ripostę Furmana. I oczywiście, że nie jestem obiektywny, gdyż kibicuję Legii, a nie napinaczom z Białegostoku. odpowiedz

Stanisław - 6 godzin temu, *.plus.pl @Barnaba: odpowiesz wreszcie na moje pytanie czy dalej będziesz pier...lił jakieś teorie rodem z gimnazjum? odpowiedz

Barnaba - 6 godzin temu, *.orange.pl @Stanisław : Synu, w moich czasach jeszcze gimnazjów nie było, ale Ty chyba do podstawówki powinieneś wrócić, gdyż ewidentnie nie rozumiesz co się do Ciebie pisze. Wytłumaczyłem Ci swoje teorie, więcej nie mam zamiaru Ci wyjaśniać, no chyba że dobrze zapłacisz.

I nie denerwuj się tak, bo trafisz tam gdzie ja byłem dzisiaj. odpowiedz

Stanisław - 5 godzin temu, *.plus.pl @Barnaba: po 1. Mam 5 z przodu

Po2. Ty się chwalisz czy żalisz tym, gdzie ty byłeś? Twój problem.

Po3. Czym różni się twój wpis ,od tych napinaczy z jagi? odpowiedz

Kibic ekstraklasy - 5 godzin temu, *.orange.pl @Barnaba: Na koniec sezonu 20/21 - miejsce 9, na koniec 21/22 - miejsce 12, na koniec 22/23 - 14. Faktycznie zawsze byli w czołówce :) Naprawdę kibicowanie Legii wyklucza choć krztę obiektywizmu ? odpowiedz

Barnaba - 4 godziny temu, *.orange.pl @Stanisław : To skąd wziąłeś to gimnazjum?

Ja już wyczerpałem swoją cierpliwość do Ciebie, nie mam zamiaru kopać się z koniem. Myślę że z radością poczytają twoje wpisy kibice Jagielloni.

Czuwaj, z mojej strony eot. odpowiedz

Barnaba - 4 godziny temu, *.orange.pl @Kibic ekstraklasy: Rzeczywiście, sprawdziłem ich lokaty w Wiki, i nie wiem doprawdy dlaczego wydawało mi się, że zawsze byli w czubie tabeli.

Może dlatego, że zawsze mocno napinali się na Legię i podświadomie miałem ich za lepszych niż są w rzeczywistości. odpowiedz

Stanisław - 3 godziny temu, *.plus.pl @Barnaba: nie napinaj się tak bo wreszcie pompa ci stanie . odpowiedz

