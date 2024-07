Hutnik zwycięzcą Legia Summer Cup 2024

W meczu o trzecie miejsce, Wielkopolscy Legioniści pokonali po rzutach karnych Młody Legijny Żyrardów. W dzień poprzedzający turniej, została zorganizowana impreza dla naszych zgód, delegacji zagranicznych ekip oraz osób z grup. "Przez cały czas trwania turnieju przewinęło się kilkaset osób, które nie szczędziły sobie w ten upalny dzień zimnego piwka. Po turnieju odbyła się impreza dla wszystkich grup, dzielnic, FC, zgód oraz zaproszonych gościnnie ekip, która trwała do białego rana w asyście śpiewów i pirotechniki. Nagrody dla drużyn, które zajęły pierwsze trzy miejsca zostały ufundowane przez sklep Żyleta" - relacjonują organizatorzy, UZL.

W ostatnią sobotę, 29 czerwca UZaLeżnieni we współpracy z SKLW zorganizowali turniej Legia Cup 2024. Wzięło w nim udział 86 grup, dzielnic oraz FC, jak również nasze zgody oraz kibice OGC Nice i Olimpiji Ljublana. Sportowa rywalizacja miała miejsce na bocznym boisku przy Łazienkowskiej, a w turnieju zwyciężyła ekipa Hutnika Warszawa, która wygrała w finale z Gocławiem.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

adam - 3 godziny temu, *.chello.pl https://www.tipsbladet.dk/nyhed/superliga/danske-klubber-kigger-paa-lasse-nordaas - Legia złożyła ofertę za Lasse Nordasa.



https://transfery.info/aktualnosci/legia-warszawa-zainteresowana-jednokrotnym-reprezentantem-kraju/216377 odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.