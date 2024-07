2. runda eliminacyjna Ligi Konferencji

Środa, 24 lipca 2024 r. 09:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

W środę i czwartek rozegrane zostaną mecze 2. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji. Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie zespół Caernarfon Town FC. Ponadto Śląsk Wrocław zmierzy się z Riga FC.









2. runda eliminacyjna:



Środa, 24.07.

godz. 18:00 Riga FC - Śląsk Wrocław (Polsat)

godz. 20:00 AEK Ateny - Inter Club d`Escaldes

godz. 20:45 Cliftonville FC - FK Auda Kekava



Czwartek, 25.07.

godz. 17:00 Kuopion Palloseura - Tromso IL

godz. 18:00 Sumqayit FK - Fehervar FC

godz. 18:00 Tampereen Ilves - Austria Wiedeń

godz. 18:00 FCB Magpies - FC Kopenhaga

godz. 18:00 FK Mlada Boleslav - FK TransINVEST

godz. 18:00 FC Noah Erywań - Sliema Wanderers FC

godz. 18:00 Iberia 1999 Tbilisi - Partizani Tirana

godz. 18:00 FC Milsami Orhei - FK Astana

godz. 18:00 Żalgiris Wilno - Pafos FC

godz. 18:30 Zire PFK - DAC Dunajska Streda

godz. 18:30 Go Ahead Eagles - SK Brann Bergen

godz. 18:30 Omonia Nikozja - Torpedo Kutaisi

godz. 18:45 Zimbru Kiszyniów - Ararat-Armenia Erywań

godz. 19:00 NK Olimpija Lublana - Polissia Żytomierz

godz. 19:00 SC Dnipro-1 0-3 Puskas Akademia FC (walkower)

godz. 19:00 Djurgardens IF - FC Progres Niederkorn

godz. 19:00 Football 1991 Dudelange - BK Hacken

godz. 19:00 Hapoel Beer Szewa - Czerno More Warna

godz. 19:00 Floriana FC - Vitoria Guimares

godz. 19:00 Banik Ostrawa - Urartu Erywań

godz. 19:00 FC Zurich - Shelbourne FC

godz. 19:00 Brøndby IF - KF Llapi

godz. 19:15 Maccabi Hajfa - Sabah Baku

godz. 19:30 CFR Cluj - Nieman Grodno

godz. 19:30 CSKA 1948 Sofia - FK Buducnost Podgorica

godz. 19:45 Istanbul Basaksehir FK - SP La Fiorita

godz. 20:00 Paksi FC - AEK Larnaka

godz. 20:00 NK Osijek - FC Levadia Tallin

godz. 20:00 KAA Gent - Víkingur Gøta

godz. 20:00 FC Sankt Gallen - Toboł Kustanaj

godz. 20:00 FK Radnicki Kragujevac - FK Mornar Bar

godz. 20:15 NK Maribor - Universitatea Craiova

godz. 20:45 Valur Reykjavik - St. Mirren FC

godz. 20:45 Saint Patricks Athletic - FC Vaduz

godz. 20:45 Legia Warszawa - Caernarfon Town FC (Polsat)

godz. 21:00 Hajduk Split - HB Torshavn

godz. 21:00 HSK Zrinjski Mostar - NK Bravo

godz. 21:00 FK Sarajewo - Spartak Trnava

godz. 21:00 Stjarnan - Paide Linnameeskond

godz. 21:15 Breidablik Kopavogur - Drita Gnjilane



