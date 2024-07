2. runda eliminacyjna Ligi Konferencji - wyniki

2. runda eliminacyjna: Riga FC 1-0 Śląsk Wrocław AEK Ateny 4-3 Inter Club d`Escaldes Cliftonville FC 1-2 FK Auda Kekava Kuopion Palloseura 0-1 Tromso IL Sumqayit FK 1-2 Fehervar FC Tampereen Ilves 2-1 Austria Wiedeń FCB Magpies 0-3 FC Kopenhaga FK Mlada Boleslav 2-0 FK TransINVEST FC Noah Erywań 7-0 Sliema Wanderers FC Iberia 1999 Tbilisi 2-0 Partizani Tirana FC Milsami Orhei 1-1 FK Astana Żalgiris Wilno 2-1 Pafos FC Zire PFK 4-0 DAC Dunajska Streda Go Ahead Eagles 0-0 SK Brann Bergen Omonia Nikozja 3-1 Torpedo Kutaisi Zimbru Kiszyniów 0-3 Ararat-Armenia Erywań NK Olimpija Lublana 2-0 Polissia Żytomierz SC Dnipro-1 0-3 Puskas Akademia FC (walkower) Djurgardens IF 3-0 FC Progres Niederkorn Football 1991 Dudelange 2-6 BK Hacken Hapoel Beer Szewa 0-0 Czerno More Warna Floriana FC 0-1 Vitoria Guimares Banik Ostrawa 5-1 Urartu Erywań FC Zurich 3-0 Shelbourne FC Brøndby IF 6-0 KF Llapi Maccabi Hajfa 0-3 Sabah Baku CFR Cluj 0-0 Nieman Grodno CSKA 1948 Sofia 1-0 FK Buducnost Podgoric Istanbul Basaksehir FK 6-1 SP La Fiorita Paksi FC 3-0 AEK Larnaka NK Osijek 5-1 FC Levadia Tallin KAA Gent 4-1 Víkingur Gøta FC Sankt Gallen 4-1 Toboł Kustanaj FK Radnicki Kragujevac 1-0 FK Mornar Bar NK Maribor 2-0 Universitatea Craiova Valur Reykjavik 0-0 St. Mirren FC Saint Patricks Athletic 3-1 FC Vaduz Legia Warszawa 6-0 Caernarfon Town FC Hajduk Split 2-0 HB Torshavn HSK Zrinjski Mostar 0-1 NK Bravo FK Sarajewo 0-0 Spartak Trnava Stjarnan 2-1 Paide Linnameeskond Breidablik Kopavogur 1-2 Drita Gnjilane Terminarz i wyniki Ligi Konferencji

Mariol - 24.07.2024 / 16:33, *.wanadoo.fr Na tym etapie nie ma już słabych drużyn.

Egon - 24.07.2024 / 11:52, *.waw.pl Kurczę, zapomniałem o tym meczu.

Rozkminiam sobie, jak tu ograć Brondby, a przecież najpierw trzeba odprawić z kwitkiem Caernarfon.

Mam nadzieję, że oni są tak dobrzy, jak znana jest ich nazwa i nie zrobią nam kuku.

e(L)o - 24.07.2024 / 11:29, *.plus.pl Dla Legii to będą krótkie eliminacje.

Z Duńczykami nie ma szans

Z Duńczykami nie ma szans odpowiedz

Hiszpan - 24.07.2024 / 18:03, *.telnaptelecom.pl @e(L)o: Właczaj TV Twoje Malynowe Nosy własnie dostaną wprdl od Rygi.

Hiszpan - 24.07.2024 / 20:08, *.telnaptelecom.pl @e(L)o: I jak??? Idz wysmarkać Malynowy Nos juz po pucharach we Wrrocku...

Jasio - 24.07.2024 / 10:37, *.waw.pl Co to za walkower 10 do 3 ?

odpowiedz

Wycior - 24.07.2024 / 10:47, *.t-mobile.pl @Jasio: Klub ma w nazwie 1 i tak wyszło ;) Ale w ich sytuacji to i tak najmniejszy problem.

