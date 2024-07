Fotoreportaże i skróty meczów z Jagiellonią i Lechią

6 lipca Legia Warszawa rozegrała w Legia Training Center dwa spotkania sparingowe - z Jagiellonią Białystok (2-0) i Lechią Gdańsk (1-1). Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, bramek i najciekawszych akcji obydwu meczów: Sparing: Legia Warszawa 2-0 Jagiellonia Białystok - Woytek / 52 zdjęcia Sparing: Legia Warszawa 1-1 Lechia Gdańsk - Woytek / 38 zdjęć

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Chudy Grubas - 4 godziny temu, *.com.pl W sumie mam totalnie wywalone co tam się w Jagiellonii dzieje, bo jestem skupiony na drużynie Legii, ale jak oni mają mieć taką jakość w walce o europejskie puchary jak w meczu ze stołecznymi, to trzeba im będzie życzyć masę szczęścia, bo na umiejętności to tam liczyć nie można. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.