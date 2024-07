Kramer odchodzi z Legii

Kramer trafił do Legii przed rozpoczęciem sezonu 2022/23. Łącznie w ekipie "Wojskowych" rozegrał 46 spotkań (na 91 możliwych), zdobywając 12 bramek i 1 asystę. W sumie na boisku przebywał 1446 na 8340, które rozegrali legioniści (17,3%). Z Legią sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski, a także zdobył srebrny i brązowy medal mistrzostw Polski. Napastnika w ciągu 2 lat pobytu w klubie często brakowało w kadrze meczowej przez licznie odnoszone kontuzje. Z Legią obowiązywał go kontrakt ważny jeszcze przez rok. Teraz Słoweniec przeniesie się do Konyasporu, który w zeszłym sezonie zajął 16. miejsce w tureckiej ekstraklasie, tuż nad strefą spadkową.

... - 55 minut temu, *.wtnet.de W pakiecie dorzucić Rosołka ,nowego i Pekharta. W ich miejsce dwóch napastników. I po Mistrza Polski marsz. odpowiedz

kaktus - 55 minut temu, *.orange.pl I bardzo dobrze.

Szału nie robił, a dodatkowo ciągle miewał kontuzje. odpowiedz

Artur - 1 godzinę temu, *.com.pl Bhaha wrescie pa pa

odpowiedz

Pinokio - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Z tym nesame czy jakos tak to sie nuezle vyebalusmy. Podobnie ten pirtugalczyk wart 10 baniek. Same szroty. Wole mlodych Polakow odpowiedz

Lelo - 1 godzinę temu, *.pljtelecom.pl Dorzucić jeszcze ptasie mleczko kokardę i pilnie wysyłać!!! odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Trochę się nie dziwię, jest Gual, Nsame, Pekhart, Majchrzak, Rosołek. Widział, że jego miejsce to albo głęboka ławka, albo trybuny. odpowiedz

Nemo - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Piotrek: Super Snajpera Rosołka to sam Mbappe by zie obawiał to nie dziwne, że Kramer woli odejść. odpowiedz

Piotrek - 58 minut temu, *.gigainternet.pl @Nemo: Kolego, przecież wiadomo że gra, tylko dlatego, ze Miodek liczy na zarobek. Dlatego byłby czestszym wyborem od Kramera odpowiedz

ras4 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jesze wam rury zwiędną jak zobaczycie jakie liczby wkręci w Turcji odpowiedz

ras4 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl teraz gdy chłopak może mieć swój sezon to Go sprzedają .... a ściągnęli wóz z węglem Nsame drewniaka

Szkoda, ze wszyscy zapomnieli, że zła diagnoza była przyczyna tych kłopotów ze zdrowiem



Brvo, bravo odpowiedz

dziad LeopoLd - 1 godzinę temu, *.aster.pl Podleczył się , wypoczął, podjadł to może iść do roboty. Jak zwykle ( jeśli chodzi o cudzoziemskich, niespełnionych asów) gdzie indziej. Posiedział sobie w Legii tak trochę "na krzywy ryj" ale nie on jeden. Zakupy kulawych i obitych fest mam nadzieję, że się w Legii skończyły. Żegnam bez żalu. odpowiedz

Johny - 2 godziny temu, *.orange.pl Dla mnie szkoda. Według mnie jak na polską ligę świetny napastnik - tylko te kontuzje..... odpowiedz

grev - 2 godziny temu, *.centertel.pl Akurat jemu, jak grał, to się chciało. Powodzenia. odpowiedz

Siwy - 2 godziny temu, *.sky.com Powodzenia odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl Ogólnie nic bym do niego nie miał ale piłkarz, który w najważniejszym momencie sezonu niemal na pewno łapie kontuzje, to jest rzecz nie do zaakceptowania. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Szkoda... Zdrowy i w formie jest dużo lepszy od pekharta odpowiedz

Bezideowiec - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czemu sprzedają młodego Pekharta zamiast sprzedać starego Pekharta? Może by się chłop na rozwinął a nie 35 latka trzymać odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Zdecydowanie lepiej zatrzymać utalentowanego Majchrzaka, niż czekać na kolejną kontuzję Kramera będącego u nas na grubym kontrakcie.

Kramer był już u nas wystarczająco długo, żeby zorientować się, że za często, to on grał nie będzie, dlatego czas na zmiany.

Słuszna decyzja.

Teraz mamy możliwość, żeby na wysoki kontrakt Kramera skusić do Legii całkiem niezłego piłkarza. odpowiedz

Kierowca bombowca - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ile kasy za transfer kudłaty przytulił? odpowiedz

Marcin77 - 57 minut temu, *.play-internet.pl @Kierowca bombowca: Podobno Legia musiała Turkom zapłacić, więc niestety dług się powiększył. odpowiedz

Witam - 2 godziny temu, *.inetia.pl Szklany zawodnik. Za darmo bym oddał. odpowiedz

(L)istek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pewnie ze 300k euro. odpowiedz

Dossa Junior - 3 godziny temu, *.chello.pl Kwota? W ojro, porpszę odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Jeszcze Pekhart Rosołek Kun Morishita Celhaka i Burch. odpowiedz

Arti L - 58 minut temu, *.orange.pl @Hiszpan: sprzedaj wszystkich i sam będziesz grał odpowiedz

RMFC - 3 godziny temu, *.orange.pl Dzięki i powodzenia. Kiedy grał pl wyglądało to dobrze. Niestety więcej niż grał przebywał w gabinetach lekarskich. Oby turecki klimat mu lepiej służył a my czekamy na innego napastnika za kasę ze sprzedaży Kramera odpowiedz

Pilsz - 3 godziny temu, *.. Ten na oko 40 latek Nsame nie wiem czy da radę. odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl To prawdziwy majstersztyk. Ciekawe czy Legia coś zarobiła? A może jeszcze będzie pokrywała część kontraktu? odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Obcy: Nawet jeżeli nic nie dostaniemy, to już samo zejście z jego kontraktu jest grubym zyskiem, bo zarabiał ze dwa albo trzy razy tyle, co Rosołek i Majchrzak razem wzięci, a grał od święta. odpowiedz

chrisSiekierki - 3 godziny temu, *.vectranet.pl doskonała wiadomość.. wspaniały transfer Jacka. Kramer może i niezły choć dla mnie bardzo przeciętny. Ciekawe za ile go sprzedali odpowiedz

robochłop - 3 godziny temu, *.orange.pl Dobry chłopak -tylko bez zdrowia...powodzenia w Turcji!!! odpowiedz

Babus - 3 godziny temu, *.orange.pl Żegnam bez żalu, chociaż na pewno byłeś lepszy niż Chuckwu, Mezenga i Zabrał. odpowiedz

Guny - 3 godziny temu, *.229.8 Fajny awans sportowy i ambicjonalny, europouchary na walkę przed spadkiem. Nie to zebym tesknil. Pytanie ile Legia zarobiła? odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.co.uk Jeszcze Rosołka wypromować i wytransferować! odpowiedz

Derwall - 1 godzinę temu, *.orange.pl @bum: jeśliJacusiowi to by wyszło , powiedziabym , że ma czarodziejską różdżkę odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.co.uk Osz kur... Ale fart! odpowiedz

