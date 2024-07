Legia zagra w rozgrywkach europejskich

+ dodaj komentarz

- 2 godziny temu, *.orange.pl

Ciężko będzie zlepić skład w tym roku bez licytowania się. Lepsi gracze mogą nie chcieć grać w tym turnieju lokalnym. PLK już ma wyższy poziom. Liczyłem na el. do FIBA Europu Cup. Ale jednak po 2 miejscach w BCL nie przydzielii tego.



W koszykówce gra 1 mecz co tydzień to trochę mało i dzięki temu rytm się buduje na playoff. Trefl jednak wygrał MP a w pucharach nie grał. Jedyny plus, że grą co trzy dni można ogrywać graczy rezerwowych i zawodnicy mają wyjazdy i nie mają czasu szaleć na mieście



Z fazą play in pierwsza część sezonu i tak nic nie znaczy. Nie zdziwiłbym sie jakby drużyna z 10 miejsca skończyła z medalem, bo wpadnie w formę dopiero na koniec kwietnia





