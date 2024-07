Spotkanie dla kibiców ze stuprocentową frekwencją

Poniedziałek, 8 lipca 2024 r. 17:53 Hugollek, źródło: Legionisci.com

W piątkowy wieczór w godzinach 18-22 na placu przed trybuną wschodnią stadionu Legii odbyło się spotkanie dla fanów, którzy mogli się poszczycić stuprocentową frekwencją podczas meczów „Wojskowych” w sezonie 2023/2024. Każdy kibic, który zdecydował się partycypować w wydarzeniu, miał możliwość zabrania z sobą jednej dodatkowej osoby w wieku do 15 lat. Należało jednak uprzednio odebrać specjalną wejściówkę przez system biletowy. Osób uprawnionych do wzięcia udziału w wydarzeniu było ponad 1000.



Spotkanie dla kibiców ze stuprocentową frekwencją - Hugollek / 53 zdjęcia



Klub przygotował fanom wiele darmowych stref, w tym m.in. bogato zaopatrzoną gastronomiczną (grill, bar sałatkowy, lody, napoje) czy rozrywkowo-sportowe (np. kapsle, piłkarzyki, dart, malowanie twarzy). Kibice mieli do dyspozycji także namiot, w którym wspólnie mogli oglądać ćwierćfinałowy mecz Euro 2024 pomiędzy Hiszpanią a Niemcami, zakończony zwycięstwem drużyny ze stolicą w Madrycie. Za oprawę muzyczną wydarzenia odpowiadał didżej, z kolei klubowa maskotka – miś „Kazek” – rozbawiała zgromadzonych.



fot. Hugollek / Legionisci.com



Najważniejszy moment spotkania stanowiło jednak pojawienie się części zespołu Legii wraz z trenerem. Gdy futboliści wchodzili na przedpole Trybuny Deyny, fani odśpiewali „Sen o Warszawie” Niemena. Następnie przedstawiciele „Wojskowych” zajęli miejsca na specjalnie przygotowanej scenie, po czym odpowiadali na pytania stawiane przez spikera. W ogniu pytań oprócz trenera Gonçalo Feio znaleźli się: Rafał Augustyniak, Kacper Tobiasz, Steve Kapuadi, Wojciech Urbański oraz Jean-Pierre Junior Nsamé. Każdy z nich zapewniał, że dołoży wszelkich starań, aby w sezonie 2024/2025 Legia Warszawa zdobyła mistrzostwo Polski. Zawodnicy wraz ze szkoleniowcem zeszli później na plac do kibiców, gdzie przez ponad godzinę rozdawali setki autografów i pozowali z fanami do wspólnych zdjęć.



Kolejne tego typu wydarzenie dla kibiców za rok, a już teraz gorąco zachęcamy wszystkich do regularnego uczestniczenia w meczach Legii przy Łazienkowskiej.