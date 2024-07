Kolejne nowe legijne graffiti powstały w ostatnich dniach. Legijne Błonie zaprezentowało Powstańcze graffiti, z doskonale znanym przy Ł3 hasłem "Do końca", z Powstańczą kotwicą, a także barwami narodowymi i Legii. Nową pracę przygotowali również kibice z Saskiej Kępy.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Ema - 1 godzinę temu, *.aster.pl Saskiej Kępy fajny, czasem w prostocie siła. odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.lannet.org Flag, ko odpowiedz

Greg - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Może ktoś wyjaśnić hasło Do końca ?



odpowiedz

rere - 4 godziny temu, *.. @Greg: to jest ogólnie hasło TB, z czasem przyjęło się wśród ogółu kibiców. odpowiedz

Skierniewice - 4 godziny temu, *.net.pl @Greg:

chodzi o to by nigdy się nie poddawać :) odpowiedz

023 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Greg: powaznie? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.