Kibice z Lubina przyjadą autokarami na mecz przy Ł3

Za przejazd do Warszawy autokarem wraz z biletem na mecz, lubinianie zapłacą 210 złotych. Ekipa podróżująca własnym środkiem transportu zapłaci jedynie za bilet (50 zł). Mecz Legii z Zagłębiem Lubin rozegrany zostanie przy Ł3 w sobotę, 20 lipca o godzinie 20:15. Podczas wcześniejszych wizyt na naszym stadionie, fani Zagłębia byli obecni w 150 osób (lipiec 2022) i 238 osób (sierpień 2019).

