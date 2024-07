Rezerwy Legii rozpoczęły przygotowania do sezonu 2024/25

Trzecioligowe rezerwy Legii Warszawa w ostatnią sobotę rozpoczęły przygotowania do sezonu 2024/25. Legionistów w nadchodzących rozgrywkach prowadzić będzie nowy szkoleniowiec - Filip Raczkowski , który dotychczas pracował z zespołem U-19. Drugi zespół Legii rozpoczął od badań i testów, a w poniedziałek odbył pierwszy trening na boisku w LTC, gdzie też odbywać się będą przygotowania do nowego sezonu. W najbliższych dniach drugi zespół trenować będzie raz dziennie, a pierwszy mecz kontrolny rozegra w najbliższą sobotę, 13 lipca o 12:00 w Sosnowcu z miejscowym II-ligowym Zagłębiem. Po ostatnim sezonie zespół Legii II opuścili: Igor Korczakowski , Michał Zięba i Damian Byrtek (zakończenie kontraktów). Cyprian Pchełka i Franciszek Chojak udadzą się na wypożyczenie, a wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów otrzymali Franciszek Saganowski , Sebastian Kieraś i Maciej Radaszkiewicz . Na pierwszym treningu nie pojawiło się kilku zawodników, którzy przechodzą rehabilitację po odniesionych w poprzednim sezonie kontuzjach: Wojciech Banasik , Paweł Szajewski , Kacper Wnorowski i Hubert Dorczyk . Kadra Legii II: Bramkarze: Jakub Zieliński, Michał Bobier, Wojciech Banasik, Paweł Szajewski Obrońcy: Hubert Dorczyk, Oliwier Olewiński, Kacper Wnorowski, Bartosz Dembek, Julien Tadrowski, Patryk Konik, Rafał Boczoń, Maciej Bochniak Pomocnicy: Wiktor Puciłowski, Mateusz Możdżeń, Maciej Saletra, Pascal Mozie, Samuel Sarudi, Szymon Grączewski, Minas Vasiliadis, Jakub Zbróg, Igor Skrobała, Jakub Jędrasik, Jakub Kisiel, zawodnik testowany Napastnicy: Adam Ryczkowski, Michał Kucharczyk, Stanisław Gieroba, Przemysław Mizera Trener: Filip Raczkowski II trener: Radosław Pruchnik, Marek Gołembowski Trener-analityk: Krystian Sowiński Trener bramkarzy: Grzegorz Szamotulski Trener przygotowania motorycznego: Jakub Marynowicz Kierownik drużyny: Marcin Muszyński Fizjoterapeuci: Giovanni Mangano i Błażej Stępień Planowane sparingi: 13.07 Zagłębie Sosnowiec - Legia II [Sosnowiec] 20.07 Legia II - Polonia Środa Wielkopolska [LTC] 20.07 Legia II - KTS Weszło [LTC] 27.07 Zawisza Bydgoszcz - Legia II [Bydgoszcz]

