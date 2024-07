Oficjalnie

Sergio Barcia zawodnikiem Legii!

Czwartek, 11 lipca 2024 r. 18:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Nowym zawodnikiem Legii Warszawa został 23-letni obrońca, Sergio Barcia. Hiszpan trafił do "Wojskowych" na zasadzie transferu definitywnego z hiszpańskiego CD Mirandés i podpisał 3-letni kontrakt ze stołeczną drużyną. W warszawskim klubie będzie występował z numerem 42.









Sergio Barcia Laranxeira urodził się 31 grudnia 2000 roku w położonym niedaleko granicy z Portugalią hiszpańskim mieście Vigo. Swoją przygodę z piłką zaczął jako 9-latek w klubie z rodzimego miasta - Celcie Vigo. - ​Mama opowiadała mi, że ​​gdy miałem rok, wszędzie chodziłem z piłką, a tatę ciągle prosiłem, żeby się ze mną bawił, więc to chyba stąd wziął się pomysł na zostanie piłkarzem (...) Byłem bardzo podekscytowany gdy dostałem propozycje trenowania z Celtą, zawsze chciałem dnia niej grać. Mój pierwszy trening był zupełnie inny niż wcześniej. Na początku było mi ciężko, bo byłem mały i nie rozumiałem pewnych rzeczy, ale z czasem było coraz lepiej- mówił o swoich początkach w rozmowie z diariouf.com Hiszpan. W "Celestes" przeszedł przez wszystkie szczeble juniorskie, w których był nawet kapitanem, trafiając aż do drużyny rezerw. Mimo ogromnego potencjału, nigdy nie udało mu się przebić do pierwszej drużyny występującej na poziomie La Ligi. Został więc wypożyczony do Ourense CF grającego na trzecim poziomie rozgrywkowym, a później przeniósł się definitywnie do Granady CF.



Przez dwa sezony w Granadzie Barcia występował głównie w III-ligowych rezerwach. 8 listopada 2020 roku udało mu się jednak zaliczyć debiut w hiszpańskiej ekstraklasie - zagrał 90 minut w przegranym 0-2 spotkaniu z Realem Sociedad. W pierwszej drużynie, poza tamtym meczem, zagrał jeszcze tylko dwukrotnie. W drugiej drużynie natomiast był kluczową postacią i został nawet mianowany na jej kapitana. Jak na stopera był dość bramkostrzelny - w 29 spotkaniach zdobył 6 bramek - głównie dlatego, że był głównym wykonawcą rzutów karnych. Po dobrych sezonach, jako 22-latek, zdecydował się powrócić do rodzimego klubu, z nadziejami, że tym razem uda mu się przebić do pierwszej drużyny. Nic bardziej mylnego - Hiszpan wciąż dostawał szansę jedynie w rezerwach Celty, a dodatkowo trapił go uraz pleców.



Barcia ,nie chcąc marnować swojego talentu, zdecydował się znów opuścić klub z Vigo. Defensor przeniósł się do CD Mirandés grającego w La Liga 2. W "Rojillos" od początku stał się jednym z kluczowych zawodników w walce o utrzymanie. Grał praktycznie we wszystkich spotkaniach od deski do deski - opuścił tylko 3 mecze i również 3 zaczynał na ławce z 44 możliwych. We wszystkich swoich występach w zeszłym sezonie zdobył 2 bramki, 11-krotnie zachował czyste konto i został ukarany 5 żółtymi kartkami. W kontrakcie Hiszpana zapisana była klauzula wykupu oscylująca na 1 milion euro, więc po świetnym sezonie wiadome było, że jakiś klub zainteresuje się jego usługami. Barcia bardzo liczył na kolejny powrót do Celty, jednak zdecydowanie konkretniejsza była Legia, która szybko porozumiała się z zawodnikiem, a po długich negocjacjach z klubem, znacznie obniżyła kwotę jego wykupu.



Sergio Barcia ma 186 cm wzrostu i waży 76 kg. Jest środkowym obrońcą, choć może sporadycznie występować na prawej stronie defensywy, gdyż jego wiodącą jest prawa noga. Hiszpan ma swój przedmeczowy rytuał – w dniu meczu zawsze staram się robić to samo o tej samej porze, zawsze wchodzę na boisko prawą nogą, bandażuję lewy nadgarstek i zawsze najpierw zakładam but na prawą nogę - opowiadał Barcia. Piłkarsko jest defensorem grającym twardo, ale skutecznie i bez przewinień. W poprzednim sezonie zanotował prawie 82% skuteczności w pojedynkach defensywnych, jest również efektywny w przewidywaniu czy wyjaśnianiu sytuacji podbramkowych. Posiada dobrą technikę użytkową, miał prawie 83% celności podań i średnio dwa zagrania progresywne na mecz - umie więc rozegrać piłkę i utrzymać się z nią przy nodze. Cechuje go również świetna wydolność i wytrzymałość, w poprzednich rozgrywkach rozegrał aż 3380 minut. Widać, że Hiszpan z roku na rok rozwija się, staje się coraz lepszym piłkarzem, a dodatkowo ma dopiero 23 lata, więc jest zawodnikiem, który nie tylko może dać jakość, ale w późniejszym czasie być dużym potencjałem sprzedażowym. Mimo dużej rywalizacji na pozycji obrońcy w Legii, Barcia ma umiejętności oraz charakter, by stać się szybko kluczowym zawodnikiem i liderem defensywy "Wojskowych".