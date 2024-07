Oficjalnie

Blaz Kramer odchodzi z Legii

Sobota, 13 lipca 2024 r. 16:03 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Po dwóch latach pobytu w klubie Legię Warszawa opuszcza 28-letni napastnik Blaz Kramer. Nowym pracodawcą Słoweńca został turecki Konyaspor, z którym podpisał 3-letni kontrakt. Kramer zapozował już w koszulce nowego klubu.



Według informacji sport.tvp.pl, Legia zarobi na transferze ok. 500 000 euro.