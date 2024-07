Dariusz Rolak trenerem Skry Częstochowa

Dariusz Rolak, który przez ostatnie 10 lat pracował w Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa (w 2023 i 2024 r. srebrny medal MP z drużyną U17, wcześniej dwukrotnie brąz z zespołem U15), po nieprzedłużeniu jego umowy przez kierownictwo APLW, nie czekał długo na nową ofertę pracy. Od nowego sezonu pracować będzie z seniorami w II-ligowej Skrze Częstochowa. 37-letni trener posiada nie tylko licencję UEFA Youth Elite, ale również UEFA A, uprawniającą do prowadzenia drużyn w II lidze. Zadanie nie będzie proste, gdyż zespół z Częstochowy utrzymał się tylko dzięki wycofaniu z rozgrywek Raduni Stężyca, a za opóźnienia w rozliczaniu zaległości wobec zawodników został ukarany 7 punktami karnymi w nowym sezonie.

