Komentarze (35)

+ dodaj komentarz

dodaj

Emeryt - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Paranoja w taki upał grać. Teraz 3 dni będą się nawadniać odpowiedz

bb - 2 godziny temu, *.2.29 131′ Chodyna zagrał w pole karne do Rosołka, ten nie zdołał opanować piłki i zdenerwował się sam na siebie

130′ Dośrodkowanie Chodyny, do piłki wyskoczył Rosołek, przyłożył nogę, ale piłka bardzo mocno mu zeszła



:D odpowiedz

chłopaki nie płaczą - 2 godziny temu, *.mm.pl @bb: Jeszcze się rozkręci :)) odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.wtnet.de @bb: 68+8 min.Rosołek wyskoczył ale mija się z piłką 72min. Rosołek naciskany traci pilkę... odpowiedz

Ka(L)afior - 2 godziny temu, *.217.17 Nsame widziany w kolejce pod ZUSem. odpowiedz

Darek Szpakowski - 3 godziny temu, *.217.17 Ależ to wyrwali! Wyszarpali to! odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl Gdzie jest Elitim? odpowiedz

Legia Zegrze - 3 godziny temu, *.99.234 @Darek: łowi ryby razem z Wojtkiem Kowalczykiem i naszym afrykańskim Bombazem. odpowiedz

Darek Mioduski Prezes Stu(L)ecia - 3 godziny temu, *.216.189 No i REMONTADA Wielkiej Legii Prezesa Darka Mioduskiego. Gdzie jesteście hejterzy? odpowiedz

Alex - 3 godziny temu, *.orange.pl To jest ostateczna próba dla niektórych zawodników.

Po tym meczu podjęte zostaną decyzje, co do wypożyczenia.

Dlatego niektórzy nie grają. Pewniacy i tak zostaną. odpowiedz

PS - 3 godziny temu, *.. Nsame poleciał na pocztę emeryture odebrac.. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @PS: ponoć dotarł na mecz,w 85 minucie go dostrzegli! :-D odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @PS: może był u buka i zagrał łamaka do przerwy porażka,a zwycięstwo w meczu...:-D odpowiedz

PS - 3 godziny temu, *.. @Znawca: tak u buka 3x45 min :D od kiedy takie mecze jakikolwiek buk wystawia xD odpowiedz

Syn księdza - 3 godziny temu, *.plus.pl Ooo widzę L w formie przed sezonem, pewnie wychodzi zmęczenie przygotowaniami biedaki....Po co grają takie lebiegi jak Tobiasz i Rosołek ... odpowiedz

OGÓRASY MIODULSKIEGO - 3 godziny temu, *.99.106 Absolutna kompromitacja tej zbieraniny Miodulskiego. odpowiedz

ZenekL3 - 4 godziny temu, *.chello.pl Rosołek już spier...ił setkę, brawo Jasiu. Kto go do k n jeszcze w tym klubie utrzymuje? odpowiedz

Janusz Rosół, tata Rosołka - 4 godziny temu, *.. Jak grają 3 tercje to zmiany powinny być lotne a piłka wielkości krążka



Mogą przegrać sparing, w lidze muszą punktować i awansować do KL.



A jak się nie uda to Fejo zostanie miękką fają, a wentkaża co nie umi w transfery wywiozą na taczkach z gnojówką.



Jedyny wygryny to przygłup w papilotach który małym kosztem (wypożyczenia, raty) sprzedał komplet karnetów pelikanom, którzy liczą że odpady śmietnikowe podniosą poziom sportowy. odpowiedz

Wyrwikufel - 4 godziny temu, *.netfala.pl W pierwszej tercji gra Legii wygląda słabo... odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Wyrwikufel: a jak gra nasz nowy Josue? odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Wyrwikufel: spokojnie,rozkręcą się w czwartej kwarcie..:-D odpowiedz

Miała być Bombazo a jest Ogórazo - 4 godziny temu, *.216.96 A gdzie nasz 50 letni afrykański Bombazzo??? Już się kontuzjował? odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Miała być Bombazo a jest Ogórazo: pewnie nad Zegrzem siedzi i się opala...hehe odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Kilku brakuje m.in. Nsame, Kapustka, Elitim odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.waw.pl 180 stopni w cieniu, południe, idealny czas na sparing i to jeszcze 3x45 minut. Widzew jest przyzwyczajony do takich temperatur (hehe), maja przewage. odpowiedz

Egon - 5 godzin temu, *.waw.pl Dobrze, że gra Majchrzak.

Chłopak ma telent i trzeba na niego stawiać, a nie wypożyczać.

Yamal z reprezentacji Hiszpanii ma 17 lat i gra jak z nut w dorosłej piłce, w pierwszej reprezentacji Francji. odpowiedz

Egon - 5 godzin temu, *.waw.pl @Egon: Hiszpanii oczywiście. odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Egon: i nakrył czapką Mbappe! Ale Majchrzak to nie Yamal...taka różnica.. odpowiedz

Kibic - 5 godzin temu, *.plus.pl Fajny skład, Majchrzak !! A gdzie nsame? odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl @Kibic : wejdzie w 3 tercji na podmęczonego rywala!haha odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl @Kibic : o nawet nie ma go na ławce! Strzelba podmęczona,lub już się rozsypał, albo za długo wczoraj pobalował na Mazowieckiej.haha. odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.waw.pl @Znawca: haha, ale beka. Bok zerwałem. odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl @L: fajnie że wziąłeś to na bekę,trochę złośliwy jestem bo brak transmisji...hehe odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl @L: bardziej martwi brak Kapustki,czyżby już L-4 do końca rundy jesiennej? :-( odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl Gdzie transmisja meczu? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.