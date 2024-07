O godz. 11:30 w LTC Legia Warszawa zagra ostatni z meczów kontrolnych przed startem nowego sezonu. Rywalem "Wojskowych" będzie Widzew Łódź, a spotkanie rozegrane zostanie w formule 3x45 minut. Z meczu nie będzie prowadzona transmisja, zapraszamy do śledzenia naszej tradycyjnej tekstowej RELACJI LIVE! .

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

L - 2 minuty temu, *.waw.pl 180 stopni w cieniu, południe, idealny czas na sparing i to jeszcze 3x45 minut. Widzew jest przyzwyczajony do takich temperatur (hehe), maja przewage. odpowiedz

Egon - 2 minuty temu, *.waw.pl Dobrze, że gra Majchrzak.

Chłopak ma telent i trzeba na niego stawiać, a nie wypożyczać.

Yamal z reprezentacji Hiszpanii ma 17 lat i gra jak z nut w dorosłej piłce, w pierwszej reprezentacji Francji. odpowiedz

Kibic - 24 minuty temu, *.plus.pl Fajny skład, Majchrzak !! A gdzie nsame? odpowiedz

Znawca - 17 minut temu, *.interkam.pl @Kibic : wejdzie w 3 tercji na podmęczonego rywala!haha odpowiedz

Znawca - 8 minut temu, *.interkam.pl @Kibic : o nawet nie ma go na ławce! Strzelba podmęczona,lub już się rozsypał, albo za długo wczoraj pobalował na Mazowieckiej.haha. odpowiedz

L - 59 sekund temu, *.waw.pl @Znawca: haha, ale beka. Bok zerwałem. odpowiedz

Znawca - 38 minut temu, *.interkam.pl Gdzie transmisja meczu? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.