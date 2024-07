Roberto Fernadez nie zostanie zawodnikiem Legii Warszawa w tym oknie transferowym - poinformowała boliwijska Maquina Deportes. Fernandez ma wrócić po Copa America do swojej obecnej drużyny, czyli Club Bolívar.

Ziom - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dawajcie do nas w zamian Martina Frese. Lewa strona byłaby zabezpieczona, bo w obecnej sytuacji jest niepewna. odpowiedz

Ar2r - 2 godziny temu, *.centertel.pl Sorry,ale to błąd Zielińskiego.Wzial typa z pięknym CV, ale za to podatnego na kontuzje i zapuszczonego fizycznie,zamiast gościa który grał regularnie.Nie zdziwię się jak będziemy grać Kunem i Morishita. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Oho, Legia mając dwie alternatywy sięgnęła ostatecznie po znacznie lepszego lewego obrońcę, ale już zaczyna się wyzywanie od ogórów i nieudaczników. odpowiedz

Stop ogórkizacji Legii - 3 godziny temu, *.216.76 Jajcuś nasciągał ogórów to już nie ma miejsca na grządce. odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.co.uk Czyli ten tańszy okazał się lepszy....

Jakże to oczywisty wybór w Legii od kilku już lat... Ehhh...

Chociaż tego Rodado z Wisły Kraków wyciągnijcie wy nieudacznicy ! odpowiedz

