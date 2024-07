25. urodziny Elitima

25. urodziny świętuje dzisiaj Juergen Elitim. Pomocnik Legii urodził się w kolumbijskiej Cartagenie i w rodzimych klubach uczył się piłkarskiego rzemiosła. Mając 18 lat przeniósł się do Hiszpanii, gdzie pokonywał kolejne szczeble, m.in. w Granadzie, Deportivo de La Coruña czy Racingu Santander, z którego trafił na Łazienkowską przed rokiem. W barwach naszego klubu zadebiutował w wygranym spotkaniu o Superpuchar z Rakowem Częstochowa. Dotychczas w Legii rozegrał 50 spotkań, w których zdobył dwie bramki.

