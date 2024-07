Ławrynowicz szósty na ME

Na odbywających się w Budapeszcie, mistrzostwach Europy w pięcioboju nowoczesnym, Daniel Ławrynowicz z Legii zajął 6. miejsce. Legionista najpierw bardzo dobrze zaprezentował się w kwalifikacjach i półfinałach, a następnie w finałowej stawce 18. zawodników zdobył 1509 punktów - do miejsca na podium zabrakło naprawdę niewiele (13 pkt.). Daniel zajął 7. miejsce w szermierce (21 wygranych, co dało mu 232 pkt.), 6. w jeździe konnej (293 pkt. na 300 możliwych), 12. w pływaniu (2:05.90 min., 299 pkt.) oraz miał szósty wynik w laser run (10:15.85 min., 685 pkt.).

