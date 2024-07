Zapowiedź

Ostatni sprawdzian

Czwartek, 11 lipca 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W piątkowe południe Legia Warszawa rozegra ostatni już sparing podczas letnich przygotowań do zbliżającego się sezonu. Przeciwnikiem "Wojskowych" w tym finalnym sprawdzianie będzie kolejny ligowiec - Widzew Łódź. Spotkanie zostanie rozegrane w formacie 3x45 minut.