Legia wyprzedała karnety

Cały czas zakupić można "subskrypcję na Legię", dzięki której ma się pierwszeństwo odbioru biletów na poszczególne spotkania. W minionym sezonie, w którym zanotowaliśmy najwyższą średnią frekwencję na stadionie Legii w historii, klub sprzedał o około dwa tysiące karnetów mniej. Od tego sezonu cena regularnego biletu na Żyletę wzrośnie o 3 zł, natomiast na pozostałe trybuny – o 5 zł. Dodatkowo, w dniu meczu ceny biletów w kasach klubu będą wyższe o 10 zł w stosunku do ceny podstawowej. Pierwszy mecz w sezonie 2024/25 legioniści rozegrają w sobotę, 20 lipca z Zagłębiem Lubin. Od nadchodzącego sezonu klub umożliwił udostępnienie miejsca do ponownej sprzedaży na wybrane wydarzenia , dzięki czemu, w przypadku gdy to miejsce zostanie wykorzystane przez inną osobę, można odzyskać 50% wartości biletu w formie specjalnego vouchera. Pozostałe 50% z pozyskanych środków zostanie przekazane na cele charytatywne Fundacji Legii.

Pawełek - 41 minut temu, *.netfala.pl No i git! To powinna być norma. odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.205.101 Bardzo dobre info. odpowiedz

Cezary1916 - 1 godzinę temu, *.com.pl Redakcjo mam prośbę czy moglibyście dowiedzieć się i podać do wiadomości ile z tych 10 tyś karnetów zostało sprzedane na Żyletę, jestem ciekaw czy z 8 tyś pojemności trybuny do sprzedaży będzie trafiać połowa biletów czy mniej. odpowiedz

Konrad - 1 godzinę temu, *.plus.pl Czyli stadion znowu przy Sold Out będzie świecił pustkami odpowiedz

LUKASz Bielany - 2 godziny temu, *.centertel.pl Zwrot jest za bilet jeżeli ktoś kupi na to miejsce bilet... odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.plus.pl Cieszę się, że poszło tyle karnetów - będzie ma tygodniowke dla Rosołka odpowiedz

hulk - 3 godziny temu, *.chello.pl Polityka cenowa jest wzorowa.



Tutaj naprawdę szacunek dla działaczy bo zgodnie z trendem ogólnym bilety powinny podrożec i to sporo. odpowiedz

bum - 3 godziny temu, *.co.uk Karnety wyprzedane i od razu transfer Fernandeza upadł..... Taką moc przerabiania mają DM i Zielek!

Dalej robią kibiców w bambuko!

Teraz! Patrzcie od początku sezonu i eliminacji do LKE znowu macie promowanie Tobiasza na siłę!

Ma być numerem jeden....

Już się dosłownie rzygać chce na ten kabaret ! odpowiedz

singspiel - 4 godziny temu, *.4.38 zabieg marketingowy działa. wcześniej schodziło kilka tysiecy. wystarczy napisać, że liczba ograniczona i poszło 10 tys odpowiedz

Alan - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Wiadomo czemu do sprzedaży było tylko 10 tys przy stadionie ok 28 tys nie licząc trybuny gości? Skoro na Widzewie przy pojemności 18 tys sprzedali 14 500 karnetów. odpowiedz

aqweds - 4 godziny temu, *.plus.pl @Alan: bo karnetowicze na Legii mają tendencję do częstego nieprzychodzenia na mecze, ograniczając w ten sposób przychód klubu z dnia meczowego. odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.. @Alan: Zeby stworzyć „psychozę braku” - brzmi to źle ale tak się często robi w sprzedaży. Jak się wahasz i nie jesteś pewien to masz większą motywację żeby kupić, bo jutro może nie być. I jak widać udało się to świetnie. Prawdopodobnie w przyszłym sezonie pula będzie zwiększona do 12tys i tak co roku. To lepszy sposób niż otwarta sprzedaż, bo nie wykluczone że bez limitu sprzedane byłoby powiedzmy 9tys. A tak to można obtrąbic sukces „karnety wyprzedane”. To wszystko generuje zainteresowanie. I bardzo dobrze. Tak jak często krytykowalismy zarząd za politykę biletowa, trzeba przyznać że (o ile wiem pan Herra) znacznie poprawiono te kwestie, co widać gołym okiem. Sam dzięki subskrypcji byłem na niemal każdym meczu w zeszłym roku. odpowiedz

głos ulicy - 3 godziny temu, *.chello.pl @Alan: Jesteś Anal kibicem widzewa,co robisz na stronie Legii? odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Alan: Bo dla prezesów liczy się kasa z dnia meczowego. 3 zł Żyleta, 5 zł pozostałe trybuny plus 10 zł za kupienie biletu w dniu meczu. To jest od 13 do 15 złotych więcej za ten sam bilet. Czteroosobowa rodzina nie z Warszawy już w dniu meczu zapłaci 60 zł więcej za ten sam bilet, który kupi sobie ktoś z Warszawy bo ma możliwość podjechać pod stadion.

60 zł razy kilka tysięcy takich ludzi (może to być 2,3 lub powiedzmy 6 tysięcy na mecz) to już robi się konkretna suma pieniędzy. Sprytne wyciąganie pieniędzy z kieszeni kibiców. odpowiedz

Pelikany łykają - 5 godzin temu, *.216.112 Ale pelikany łykają truskawkowy zaciąg.

Tylko bojkot mógłby wypędzić szkodnika Miodulskiego z klubu. odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl @Pelikany łykają: To gdzie ten bojkot macie - w Poznaniu, Białymstoku, czy gdzie indziej ?

Powodzenia, a my w tym czasie idziemy po MP. odpowiedz

Mistrz Mazowsza - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Egon: hahaha Mistrzostwo Polski w Warszawie zobaczysz tak jak w zeszłym sezonie odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @Mistrz Mazowsza: Na razie, jak widać, was to najbardziej boli, skoro wchodzicie bez przerwy na forum Legii wylewać swoje frustracje.

Ja nie muszę, jak jakiś pajac skakać po forach innych drużyn i wypisywać tam głupot, których nikt poważnie nie traktuje. odpowiedz

T-1000 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Egon:

Już czwarty sezon słyszę, że idziemy po MP. Trochę pokory przy tym lokowatym szkodniku. odpowiedz

Egon - 46 minut temu, *.waw.pl @T-1000: W tym sezonie, nasza liga bedzie jeszcze słabsza, jak wcześniej.

Kilku lepszych piłkarzy odeszło, a żadnych większych transferów w klubach nie widać.

W tej cieniźnie, nasz skład jest naprawdę konkretny.

Wszystko zależy od tego, jak bedziemy przygotowani do sezonu pod względem fizycznym, ponieważ to jest najwazniejsze i jak uda nam się pogodzić ligę z pucharami, czego najbardziej się obawiam.

Jeżeli to ogarniemy, to mamy kim grać, a przecież jeszcze ze 2-3 graczy do nas dojdzie. odpowiedz

... - 5 godzin temu, *.wtnet.de Redakcjo od kilku dni nie ma relacji z treningów. Urlopy? odpowiedz

t - 5 godzin temu, *.edu.pl Dziwne zasady. W innych klubach sprzedają karnety na 80-90% miejsc przeznaczonych dla gospodarzy.

No ale zwiastuje to jedno - duże podwyżki cen biletów na te bardziej atrakcyjne mecze... odpowiedz

Zibi - 5 godzin temu, *.orange.pl @t: masz napisane, że bilety na Żyletę 3 zł droższe,a na pozostałe trybuny 5. odpowiedz

Danny - 5 godzin temu, *.autocom.pl @t: w których klubach tak jest? Wymień z 5 takich odpowiedz

janek - 4 godziny temu, *.chello.pl @Danny: kolega pewnie posłuchał o czołowych drużynach Bundesligi, albo systemie karnetowym w Barcelonie/Madrycie xd odpowiedz

