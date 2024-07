Qendrim Zyba w Slovanie Liberec

Legia nie zdecydowała się na wykupienie z Ballkani Suharekë Qendrima Zyby , który przy Łazienkowskiej spędził rundę wiosenną minionego sezonu. 23-letni pomocnik w barwach Legii rozegrał 6 meczów i niczym nie zachwycił. Reprezentant Kosowa ostatecznie trafił na zasadzie transferu definitywnego do czeskiego Slovana Liberec. Nowy klub musiał zapłacić za niego 500 tysięcy euro. Jego umowa ze Slovanem obowiązywać będzie do końca czerwca 2027 roku.

Babus - 13 minut temu, *.orange.pl Nas nie zachwycił, bo nie miał kiedy. Czechów zachwycił i to za pół bańki eurosów. Czas pokaże kto miał rację. odpowiedz

