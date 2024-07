19-21.07: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 19 lipca 2024 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W sobotę pierwszy w sezonie 2024/25 mecz Legii przy Łazienkowskiej - podejmować będziemy Zagłębie Lubin. Goście do stolicy przyjadą autokarami i furami. Tego samego dnia Radomiaka czeka wyjazd do Katowic na stadion przy Bukowej. Legijne rezerwy rozegrają w sobotę w LTC dwie gry kontrolne.



Koszykarze Legii 3x3 zagrają w Challengerze w stolicy Kosowa, Prisztinie. Andrzej Fonfara stoczy zaś pierwszą walkę (w USA) po powrocie do ringu.



Mateusz Kania rozpoczyna rywalizację na Mistrzostwach Europy w jeździe szybkiej, które odbędą się w belgijskiej Ostendzie. Najpierw starty na torze, a po dniu przerwy, będą miały miejsce biegi uliczne.



Rozkład jazdy:

20.07 g. 14:45 GKS Katowice - Radomiak Radom

20.07 g. 12:00 Legia II Warszawa - Polonia Środa Wielkopolska [LTC 8, sparing]

20.07 g. 15:00 Legia II Warszawa - KTS Weszło [LTC 3, sparing]

20.07 g. 20:15 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

21.07 g. 18:00 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Olimpia Elbląg

21.07 g. 19:35 Zagłębie Sosnowiec - Olimpia Grudziądz



Młodzież:

20.07 g. 11:00 Śląsk Wrocław 08 - Legia U17 (sparing) [Wrocław]

20.07 g. 14:00 Legia U19 - Jagiellonia Białystok 06/7 (sparing) [LTC 4]