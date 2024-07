26-28.07: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę swoje ligowe mecze rozegrają Zagłębie Sosnowiec, Olimpia Elbląg i Radomiak Radom. Tego samego dnia Legię II Warszawa czeka wyjazdowy sparing z Zawiszą Bydgoszcz. W niedzielę natomiast pierwszy zespół Legii pojedzie do Kielc na spotkanie z Koroną. Rozkład jazdy: 27.07 g. 12:00 Zawisza Bydgoszcz - Legia II Warszawa [Bydgoszcz] 27.07 g. 15:00 Rekord Bielsko-Biała - Zagłębie Sosnowiec 27.07 g. 17:00 Olimpia Elbląg - GKS Jastrzębie 27.07 g. 17:30 Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok 28.07 g. 12:00 Legionistki Warszawa - Stare Oborzyska [sparing, LTC] 28.07 g. 17:00 Legia Ladies - Diamenty Warszawa [sparing] 28.07 g. 20:15 Korona Kielce - Legia Warszawa Młodzież: 27.07 g. 10:00 Sparta Praga 09 - Legia U16 [Praga] 27.07 g. 10:00 Sparta Praga 11 - Legia U14 [Praga] 27.07 g. 14:00 Legia U15 - Zagłębie Sosnowiec 10 [LTC 7] 27.07 g. 14:00 Legia U17 - AIK Sztokholm (Solna) 08 [LTC 5] Legia U19 zagra w weekend na turnieju w Pradze.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kibic Legii - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dlaczego nie było otwartych zapisów do Kielc? Podobno było bardzo mało chętnych na początku... odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.