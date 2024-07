Sparing: Legia Warszawa 2-1 Widzew Łódź

Piątek, 12 lipca 2024 r. 14:13 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W ostatnim meczu kontrolnym przed sezonem 2024/25 Legia Warszawa pokonała Widzew Łódź 2-1. Spotkanie odbyło się w formacie 3x45 minut. Legioniści przegrywali po pierwszej połowie meczu, ale tak naprawdę w każdej części byli stroną dominującą.