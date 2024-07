Zieliński i Barcia po podpisaniu kontraktu

Czwartek, 11 lipca 2024 r. 18:00 źródło: Legia.com

- Jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem zawodnikiem Legii. Dla mnie to duży i ważny krok w karierze. Bardzo się cieszę, że mogę zrobić tutaj, w Warszawie. Legia od razu zwróciła moją uwagę, bo to największy klub w Polsce. Cieszę się, że zostałem jego częścią - powiedział po podpisaniu kontraktu z Legią Sergio Barcia.



- Na boisku jestem szybkim i agresywnym obrońcą, który operuję piłką i ją wyprowadza. Jako człowiek - jestem zwyczajną osobą, dla której liczy się rodzina i najbliżsi. W barwach Legii chciałbym przede wszystkim doskonalić się jako piłkarz i pomóc klubowi zdobywać wiele tytułów - dodaje Hiszpan.



- Od dłuższego czasu szukaliśmy zawodnika na środek obrony. Sergio był wysoko na naszej liście. Chociaż nie był to łatwy transfer do przeprowadzenia, to cieszę się, że udało się go dopiąć w tym oknie. To utalentowany defensor, regularne postępy. Ostatni sezon spędził w drugiej lidze hiszpańskiej, w której radził sobie imponująco. Wiele klubów było nim zainteresowanych, ale to my ostatecznie wygraliśmy wyścig po tego. Myślę, że Sergio będzie zawodnikiem, który w naszym systemie może zagrać na każdej pozycji w obronie. Jest piłkarzem prawonożnym, ale może grać zarówno po lewej, jak i w centralnej części defensywy. Dzięki temu trener Goncalo Feio będzie miał więcej możliwości.



- Mocno obserwujemy drugą ligę hiszpańską - jest tam wielu zawodników chcących dostać się do LaLiga. Niektórzy otrzymają tę szansę i przez to mogą być poza naszym zasięgiem, jednak nie wszystkich ta liga przyjmie. W związku z tym ten rynek jest dla nas bardzo interesujący, a dla wielu czołowych piłkarzy LaLiga2 przejście do Legii to ciekawa opcja - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.