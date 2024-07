Radovan Pankov skazany przez holenderski sąd

Czwartek, 11 lipca 2024 r. 19:35 źródło: Telegraf.nl

Sędzia w Alkmaar skazał w czwartek piłkarza Legii Warszawa Radovana Pankova na karę grzywny w wysokości 750 euro za napaść na stewarda AZ. Wyrok jest zgodny z żądaniem prokuratora wobec 29-letniego piłkarza.









Do napaści doszło po meczu AZ – Legia Warszawa 5 października 2023 roku na stadionie w Alkmaar. Przy autobusie polskich zawodników doszło do przepychanek, podczas których steward doznał kontuzji łokcia oraz głowy.



Zawodnik zapewniał w czwartek, że celowo nikogo nie uderzył. Powiedział, że w zamieszaniu został zaatakowany przez stewarda, który, jego zdaniem, chciał go uderzyć. W chaosie obaj upadli na ziemi, a zaraz po wstaniu wrócił do autobusu. Widział też, jak steward wstał kilka sekund po nim.



Jego historia była sprzeczna z historią stewarda, który powiedział, że Pankov odepchnął go obiema rękami z dużą siłą, po czym jego łokieć i głowa mocno uderzyły w ścianę.



Prokurator podkreślił, że steward zawsze trzymał się swojej wersji, co potwierdziło kilku świadków. Pankov natomiast składał mieszane oświadczenia.



Sędzia uznał, że nadużycie rzeczywiście zostało udowodnione. Piłkarz musi także zapłacić stewardowi 1500 euro odszkodowania.