Hładun wróci do Zagłębia

Golkiper Legii Warszawa, Dominik Hładun , opuści stołeczną drużynę. 28-latek przeniesie się definitywnie do Zagłębia Lubin, z którego w 2022 roku trafił do "Wojskowych" - podają meczyki.pl.

Komentarze (15)

+ dodaj komentarz

dodaj

AAA - 3 godziny temu, *.chello.pl Lobiasz?Tylko nie On odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Dla Hładuna Zagłębie to chyba sufit umiejętności! Myślałem że w Legii bardziej zaistnieje ale miałem obawę o tą słabą grę nogami i się sprawdziło! Zagłębie to jego naturalne środowisko! odpowiedz

P. - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jeszcze Tobiasz out i szukamy pierwszego bramkarza odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Ot się porobiło na bramce..... strach się bać co się wydarzy..... Mam nadzieję że nasi trenejro wiedzą co robią. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

WoLa - 3 godziny temu, *.orange.pl Ciepła klucha Tobiasz pierwszy? On w rezerwach powinien siedzieć na rezerwie... odpowiedz

Tomek - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Szkoda zdecydowanie lepszy jak Tobiasz odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Najlepszy bramkarz. Na układy nie ma rady. odpowiedz

Paczkomat - 3 godziny temu, *.167.72 Czyli sezon zaczynamy bez bramkarza. Odważnie. Postuluję od dawna, czterech sprzedać (już 3) i wziąc dobrego bramkarza, co na nam parę punktów wybroni. odpowiedz

ŻRDW - 4 godziny temu, *.icpnet.pl Jak dla mnie najlepszy golkiper duża strata (L) odpowiedz

Dury - 4 godziny temu, *.adsl.gl Kobylak nr 2???? Oj ryzykujecie xdd. Oby z 200tys juro dostali za hladuna odpowiedz

Dossa Junior - 4 godziny temu, *.chello.pl Dziękuję za grę dla (L), miał fajne momenty odpowiedz

Mario - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Bez sensu. To nasz najlepszy bramkarz. odpowiedz

lucho_83 - 4 godziny temu, *.chello.pl Jak dostawał szansę to w zasadzie bronił pewnie. odpowiedz

Dyziek82 Gcw - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Szału nie było, aczkolwiek jak ostatnio wskoczył za Kacpra chyba było mniej elektrycznie na bramce... odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 4 godziny temu, *.plus.pl No to mamy prze....e jeśli Ręcznik będzie pierwszym bramkarzem... Chyba Dominik Kałdun jest jako rozliczenie za 3pkt w pierwszej kolejce odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.