Caernarfon Town FC rywalem Legii w 2. rundzie el. LK

Środa, 17 lipca 2024 r. 23:40 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Rywalem Legii Warszawa w 2. rundzie eliminacyjnej Ligi Konferencji będzie Caernarfon Town FC. Zespół z Walii pokonał w dwumeczu w 1. rundzie Crusaders z Irlandii Północnej, ale do wyłonienia zwycięzcy konieczne były rzuty karne, których rozegrano aż 9 serii. Pierwsze spotkanie powinno zostać rozegrane 25 lipca w Warszawie. Rewanż odbędzie się tydzień później na wyjeździe, ale dokładny termin tego meczu nie jest znany, ze względu na to, że na tym samym obiekcie w Bangor występuje inny walijski zespół, Connah's Quay, który również może awansować do kolejnej rundy rozgrywek. Rozpatrywane są więc różne warianty, niewykluczone, że spotkanie rozegrane zostanie we wtorek, 30 lipca.









Ewentualne zmiany mają zostać ogłoszone oficjalnie 19 lipca.



Caernarfon Town FC 2-0, 1-3, karne: 8-7 Crusaders FC