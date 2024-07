Feio: Wszyscy zawodnicy są wygranymi przygotowań

Piątek, 12 lipca 2024 r. 15:30 Mikołaj Ciura, Woytek, źródło: Legionisci.com

- O to chodziło, by dzisiejszy mecz był mocnym przetarciem przed startem ligi. Jeśli chodzi o warunki, to nie możemy szukać wymówek, nie na tym polega postęp. Musimy wyciągać maksimum z każdego dnia i wymagać tego. Błędy można popełnić, ale trzeba je zrozumieć, naprawić i iść do przodu. Byliśmy dziś intensywni, mieliśmy jakość, stworzyliśmy sporo sytuacji. Ogólnie oceniam ten mecz pozytywnie - powiedział po ostatnim przedsezonowym sparingu trener Legii, Goncalo Feio.









- Przed rozpoczęciem ligi dowiedziałem się, że praktycznie wszystkie cele, które wyznaczyliśmy sobie w trakcie przygotowań, wydają się być osiągnięte. Również, że piłkarze, którzy mieli przerwy podczas tych przygotowań lub dotarli do nas w trakcie ich trwania, pokazują gotowość do gry. To zwiększa rywalizację wewnętrzną. Zebraliśmy też więcej informacji na temat gotowości naszych młodych zawodników - kto jest gotowy, by pomóc tu i teraz, a który z nich potrzebuje jeszcze trochę pracy. Dowiedziałem się również, że nowy układ, zestawienie piłkarzy na środku obrony może nieźle działać. Dowiedzieliśmy się całkiem sporo.



- Wszyscy zawodnicy są wygranymi przygotowań. Nie było okresu przygotowawczego w historii Legii z tak duża ilością wychowanków biorących w nim udział i nie na zasadzie zaledwie trenowania, ale również grania, które często kończyło się bramką, asystą czy sytuacją bramkową. Każdy z nich jest wygrany. Oczywiście naturalną koleją rzeczy jest to, że niektórzy zostają z nami dalej, a inni wracają by pomóc drugiej drużynie i będą objęci systemem rotacyjnym. Przy naszym licznym sztabie, nie ma meczu rezerw czy drużyny juniorskiej, którego byśmy nie oglądali - to mogę zapewnić. Moja optyka jest taka, że każdy z nich wygrał. Postęp, którego dokonali, szczególnie pod względem taktycznym czy intensywności gry, jest bardzo widoczny.



- Wymagam od piłkarzy, nie ważne ile mają lat i doświadczenia, pewnej bazy. Od piłkarza, który mało trenował z nami, jak np. Pascal Mozie, nie mogę wymagać, żeby robił dużo dobrego jak inni, którzy mają już ileś meczów w karierze. Musimy tu wyróżnić nastawienie, determinację, nieustępliwość, intensywność - tego wymagam od każdego zawodnika i co do tego nie ma negocjacji. Wiadomo również, że im mocniejszą masz pozycję w zespole, tym większa spada na ciebie odpowiedzialność. To jest naturalne. Pod tym względem też mam swoje wymagania. Piłka nożna jest również sportem zespołowym. Jako drużyna musimy mieć zasady, które trzeba szanować i być wobec nich zdyscyplinowany. W piłkę grają piłkarze, to oni podejmują wszystkie decyzje i są najważniejsi. Ja jestem człowiekiem, który wierzy w to, że jak komuś zwrócę uwagę, zmotywuję go, choć piłkarze są różni, niektórzy potrzebują marchewki, a niektórzy kija. Wierzę, że poświęcając czas i dając swoją uwagę, pokazuję, że zależy mi na nich i ich rozwoju. Bez wymagań, zrozumienia i poprawienia błędów nie ma postępu, a nie o to chodzi w piłce. Moim celem jest nie tylko wygrywanie, ale również rozwijanie piłkarzy. Ze sztabem zrobimy wszystko, by każdy piłkarz w trakcie i po pracy w Legii, stał się lepszy.



- Nie mam już dużo wątpliwości co do pierwszej "jedenastki". Nie ukrywam, że mam ból głowy na niektórych pozycjach, ale o to chodziło.



Stan kadrowy, przygotowanie nowych zawodników, pozycja bramkarza



- W poniedziałek wszyscy piłkarze powinni być dostępni do treningu poza Juergenem Elitimem. W wyniku jednego z ostrych wejść piłkarzy Jagiellonii, Juergen Elitim zmaga się z kontuzją. Jeśli mam być szczery, sytuacja nie wygląda zbyt dobrze. Bartosz Kapustka, Tomas Pekhart, Jean-Pierre Nsame czy Wojciech Urbański, gdybyśmy dziś mocno naciskali i był to mecz o punkty, mogliby zagrać. To nie był jednak dobry moment, bo chce mieć dostępną całą kadrę od poniedziałku. Chwilę czas po ostatnich sparingach będzie potrzebował również Jan Leszczyński. Elitim na pewno nie zagra w sobotnim meczu z Zagłębiem Lubin. To może być długa przerwa. Jest to dla nas ogromna strata, tym bardziej odniesiona w taki sposób. Sparing z Jagiellonią był bardzo ostry, a konsekwencję poniesiemy tylko my w postaci straty Juergena



- Sergio Barcia grał na wszystkich trzech pozycjach w formacji z trójką obrońców. To pomoże w jego aklimatyzacji, podobnie jest z Rubenem Vinagre. Barcia w poprzednim sezonie wystąpił również we wszystkich meczach, zagrał ich aż 41 meczów, a każdy z nich był w strukturze z trzema stoperami. Jest przyzwyczajony zarówno do gry na półprawym, jak i centralnym oraz półlewym defensorze. Jest bardzo szybki, zwrotny. Ma też bardzo dobre wyprowadzenie piłki. Jak na obrońcę przystało, posiada dobrą agresję naturalną.



- Nie tylko Ruben Vinagre, ale cały zespół z meczu na mecz staje się lepszy. Na tym polega nasza praca. Dziwnie by było, gdybyśmy stawali się coraz słabsi. Portugalczyk na pewno będzie gotowy na sobotni mecz, pytanie na ile czasu. Inny jest rytm wprowadzania do zespołu piłkarzy, którzy dołączyli do zespołu pod koniec przygotowań. Ma to wzgląd na ich przygotowanie fizyczne, ale również na uczciwość rywalizacji i uszanowanie tych, którzy pracowali przez całe przygotowania. Pierwszą wartością w byciu trenerem musi być sprawiedliwość. Zależy mi na tym, by piłkarze mieli poczucie, że mają sprawiedliwego trenera.



- Ustawiliśmy dziś Rafała Augustyniaka jako półprawego obrońcę, by wykorzystać jego charakterystykę gry pod rodzaj meczu. Do tej pory występował głównie jako centralny stoper i mieliśmy taki pomysł, by spróbować jego charakterystyki na innej pozycji. Myślę, że była to bardzo udana próba.



- Marco Burch, Patryk Kun i Jurgen Celhaka to trójka piłkarzy, którzy już w tym tygodniu mieli zajęcia na boisku z nami. Były one w mniejszych grupach, w których był także Jakub Żewłakow. Teraz to trio robi kolejny krok i częściowo będzie uczestniczyć w treningu zespołowym. Do pełnego wprowadzenia potrzebujemy jeszcze około 10-14 dni, by w pełni byli z drużyną.



- Legia ma więcej bramkarzy niż Kacper Tobiasz, Gabriel Kobylak i Marcel Mendes-Dudziński. Jest Jakub Zieliński, Wojciech Banasik, który za kilka tygodni wraca do treningu. Na obecny moment nie szukamy doświadczonego bramkarza. Dominik Hładun nadal jest bramkarzem Legii i zobaczymy jak to się rozstrzygnie. Mam jednak pełne zaufanie do bramkarzy których mamy.