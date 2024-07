Uraz Juergena Elitima. Kolumbijczyk wypada na dłużej

Piątek, 12 lipca 2024 r. 14:35 Mikołaj Ciura, Woytek, źródło: Legionisci.com

W dzisiejszym sparingu z Widzewem Łódź w kadrze Legii zabrakło Juergena Elitima. Kolumbijczyk doznał urazu po jednym z wejść rywala podczas zeszłotygodniowego meczu kontrolnego z Jagiellonią Białystok. Kontuzja wyklucza pomocnika z gry co najmniej na kilka najbliższych tygodni.









Dla Legii uraz Kolumbijczyka jest ogromną stratą. Ostateczna diagnoza nie jest jeszcze postawiona, ale już teraz wiadomo, że Elitim nie wystąpi w pierwszych spotkaniach rozpoczynającego się sezonu. Pozostali zawodnicy, którzy nie zostali wybrani do kadry na sparing z Widzewem, m.in. Bartosz Kapustka, Tomas Pekhart i Jean-Pierre Nsame, są zdrowi i będą gotowi do treningów od poniedziałku.



- W wyniku jednego z ostrych wejść piłkarzy Jagiellonii, Juergen Elitim zmaga się z kontuzją. Jeśli mam być szczery, sytuacja nie wygląda zbyt dobrze (...) Elitim na pewno nie zagra w sobotnim meczu z Zagłębiem Lubin. To może być długa przerwa. Jest to dla nas ogromna strata, tym bardziej odniesiona w taki sposób. Sparing z Jagiellonią był bardzo ostry, a konsekwencję poniesiemy tylko my w postaci straty Juergena - powiedział trener Goncalo Feio.