Podsumowanie letnich sparingów

Najwięcej minut na boisku spędził Steve Kapuadi (397). Tylko on i Paweł Wszołek aż po 6 razy wychodzili w podstawowej jedenastce. Dostępu do bramki Legii strzegło pięciu bramkarzy, ale zdecydowanie najwięcej minut rozegrał Kacper Tobiasz . Po dwie asysty na swoim koncie zgromadzili Juergen Elitim , Rafał Augustyniak i Makana Baku . Poniżej prezentujemy pełne sparingowe statystyki każdego z 32 zawodników, którzy pojawiali się na murawie w sparingach. Tabelę można przesuwać w bok.

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

Olomanolo - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Sparingi są po to aby zgrywać zespół a nie liczyć bramki odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Olomanolo: wynik wynikiem! Ale mają pokazywać progres z meczu na mecz! Tu tego nie widać!Nie widać też innego grania,90%to samo co w końcówce zeszłego sezonu!To że grają ciut szybciej niewiele zmienia,potrzebne są różne warianty rozegrania piłki,wymienność pozycji...Drugą sprawa to styl,niska obrona praktycznie z każdym rywalem,gdzie przeciwnicy niestety nie byli z wysokiej półki...czemu odwołali Panthinaikos? To wszystko nie jest optymistyczne na początek sezonu gdzie zaraz ruszają puchary! Nie widać pewności siebie! Same opieranie ataku na Gualu i Nsame, który jest wielką niewiadomą jest słabe!mało pozytywnych przesłanek! odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl Trzeba przyznać że graliśmy że słabymi zespołami więc gra powinna być o niebo lepsza! Poza tym cały czas są braki na pozycji 7,8, i w ataku! Całe te działania w okresie przedstartowym jeśli chodzi o organizację transferów jak i efekty przygotowań i gier oceniam (skala szkolna)-transfery: nota(3-)zamienniki wytypowanych zawodników którzy byli na 1 miejscach na liscie i oczywiście tu nie przyszli,mam na myśli,Napastnik lub dwóch wymienianych w mediach,Boliwijczyk,również nie zbalansowana kadra! Brak napastnika w stylu Muciego,i wyżej wymienianych 6i 8..sparingi: (3) brak mocnych sparingpartnerów,bardzo przeciętna gra! Brak nowych rozwiązań w sposobie gry jak i systemu taktycznego! Klepiemy to samo co w końcówce poprzedniego sezony po zmianie trenera! Postawa klubu względem kibiców również 3- trója!!!! Brak transmisji sparingów! Dziś Jaga i Lech puszczały swoje mecze na YouTube! Ukrywanie kontuzji Elitima , przecież wiadomo że wyjdzie to na jaw..czemu to miało służyć? Prognoza na mistrzostwo? 65%, prognoza na awans do grupy LKE 45%... odpowiedz

Egon - 5 godzin temu, *.waw.pl @Znawca: Napastnik za chwilę przyjdzie, a Boliwijczyk to piłkarz, jakich wielu, więc nie ma co przeżywać tego, że nie przyszedł. Przyszli i przyjdą inni.

odpowiedz

Marymoncki styl - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Znawca: Nie ma to jak wyciąganie wniosków po sparingach z których większość mogłeś sobie wyobrazić i gdzie były rotacje i nie graliśmy optymalnym składem. Tymi wynikami można sobie d.pę wytrzeć. Kiedyś ogrywaliśmy czołowe kluby francuskie, a w sezonie nie potrafiliśmy wygrać w pierwszych 7 meczach. Oceniasz transfery, a jeszcze nie zagraliśmy oficjalnego meczu. Efekty przygotowań? Myślałem, że mają przyjść w odpowiednim momencie. Co do Elitima to nie przyszło Ci do głowy, że w klubie czekali na dokładną i ostateczną diagnozę? Co do braków 6 i 8 to mamy Luqiego, Kapustkę, Goncalvesa, Celhakę ew. może grać Augustyniak, a bardziej w przodzie Rejczyk lub Urbański choć tym dwóm raczej bym nie zaufał przy stykowym wyniku. Wypadł nam Elitim ale źle nie jest. Klepiemy to samo? No raczej nie, gramy szybciej, częściej skrzydłami i próbujemy z pierwszej piłki choć nie bardzo na razie wychodzi. Chciałbyś transmisji z każdego sparingu? Bez przesady, może jeszcze z porannego, wspólnego śniadania? Nikt nie pokazuje wszystkich test-meczów. Ocena (szkolna) za komentarz 2-, prognoza, że zmądrzejesz 20%. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Egon: nie przeżywam,ale widzę, że amatorszczyzna nie pcha tego klubu do przodu,a przypominam że Legia to wizytówka polskiej piłki,więc należałby w końcu ten klub postawić na nogi! Kibice postawą szczególnie w zeszłym roku pokazali jakość i wielkość klubu,więc niech Ci co zarządzają nim też w końcu dołożą starań, począwszy od właściciela,który niech ustali konkretny procent zysków na transfery! Przykładowo w tym roku powinno być przeznaczone ok 6 mln euro,biorąc pod uwagę zysk z zeszłego sezonu plus kasa za Misztę,Kramera i być może i Szymańskiego! Inwestować w młodych chłopaków np,23-25 lat co mają już duże doświadczenie w swoich ligach, przykładowo ponad 100 meczów i którzy mogą dać jakość, są zdrowi i sprawni,jak np Elitim. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Marymoncki styl: dobrze że nie - 20%,co do sparingów sprzed 15 lat,to że kiedyś potem w lidze nie szło to Twoim tokiem trzeba przegrywać wszystkie sparingi,i w ogóle kopać się po czole,żeby nie pokazywać żadnej formy!Bo 15lat temu nie pykło i to jest mantra,przestroga!Fejo mówił że mamy wygrywać wszystko by budować mental,nie wyszło! Szkoda że nie odnotowałeś że Rejczyka już jakiś miesiąc nie ma w klubie! Co do reszty przedszkola to wszyscy oprócz Ziółkowskiego,powinni iść na wypożyczenie do 1 ligi ogrywać się i zbierać doświadczenie! Za dwa lata mogą podjąć realną walkę o skład! Strzałek nic nie grał na wypożyczeniu a teraz będzie kolportowany do pierwszego składu za kontuzjowanego Elitima... odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Znawca: Przy możliwościach finansowych obecnego właściciela i wielkości naszego długu, nie ma najmniejszych szans na inwestowanie takich pieniędzy w transfery.

I tak w tym okienku idziemy na rekord z nadzieją, że kolejny raz awansujemy do grupy LKE i wpadnie nam ponownie grubsza kasa.

Oby tak się stało, ale o ten awans nie będzie łatwo, a my potrzebujemy takiego awansu w każdym sezonie, żeby powoli myśleć o wychodzeniu na finansową prostą.



Inną drogą byłoby przejęcie Legii przez jakiegoś potentata, ale, ponieważ na to się nie zanosi, to warto byłoby teraz skupić siły na pozyskaniu wreszcie sponsora na nazwę stadionu, bo minął właśnie dziesiąty rok, jak go nie mamy, co dla klubu z taką tradycją jak Legia jest smutnym faktem. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.