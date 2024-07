Mate Vucić zawodnikiem Legii

Nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii Warszawa został chorwacji podkoszowy, Mate Vucić. 26-letni zawodnik, mogący występować zarówno jako środkowy oraz silny skrzydłowy, podpisał z naszym klubem roczną umowę. W minionym sezonie Vucić występował w drużynie z Torunia, w barwach której notował średnio 9.3 punktu oraz 11.2 zbiórki na mecz. Koszykarską przygodę rozpoczynał w Rijece, w Kvarnerze 2010, skąd po trzech sezonach trafił do Bosco i Cibony ze stolicy Chorwacji. W sezonie 2020/21 po raz pierwszy opuścił Chorwację i najpierw występował w rumuńskiej CSMU Craiova, następnie trafił do miasta zamieszkanego przez Chorwatów na terenie Bośni i Hercegowiny - Sirokijego Brijegu, a sezon 2022/23 spędził w Słowenii, w Krka Novo Mesto, wraz z którym triumfował na drugim poziomie Ligi Adriatyckiej, zdobywając tytuł MVP fazy play-off. Na początku minionego sezonu, w połowie października, został zakontraktowany przez Twarde Pierniki i szybko stał się ważną postacią zespołu. Najczęściej wystawiany był na pozycji numer 5, ale jego wszechstronność pomagała drużynie nie tylko w walce o zbiórki i w obronie (śr. 11.2 zbiórki i 1.1 bloku na mecz), ale również rozgrywaniu akcji. W styczniowym spotkaniu z Dzikami zanotował aż 19 zbiórek, z kolei tydzień wcześniej w meczu z Zastalem miał na swoim koncie aż 8 asyst. Rekord bloków (4) zaliczył w spotkaniu z Legią. Teraz barw naszego klubu bronić będzie w sezonie 2024/25. Imię i nazwisko: Mate Vucić Data i miejsce urodzenia: 11.11.1997 (26 lat), Rijeka (Chorwacja) Pozycja: silny skrzydłowy/środkowy Wzrost: 204 cm Dotychczasowe kluby: 2023/24 Arriva Polski Cukier Toruń (PLK) - 26 meczów, śr. 30:48 min., 9.3 pkt., 11.2 zb. 2022/23 Krka Novo Mesto (Słowenia) - 21 meczów, śr. 21.5 min., 7.3 pkt., 5.9 zb.; ABA2: 9 meczów, śr. 27.0 min., 11.0 pkt., 8.1 zb. 2021/22 HKK Siroki Brijeg (Bośnia) - 28 meczów, śr. 27.8 min., 11.3 pkt., 7.6 zb. 2020/21 CSMU Craiova (Rumunia) - 25 meczów, śr. 24.8 min., 8.3 pkt., 6.3 zb. 2020/21 Cibona Zagrzeb (Chorwacja) - 8 meczów, śr. 14.1 min., 4.1 pkt., 4.1 zb.; ABA: 8 meczów, śr. 13.3 min., 3.5 pkt., 3.3 zb. 2019/20 Cibona Zagrzeb (Chorwacja) - 19 meczów, śr. 14.2 min., 5.6 pkt., 5.1 zb.; ABA: 21 meczów, śr. 14.2 min., 4.2 pkt., 3.9 zb. 2018/19 Bosco Zagrzeb (Chorwacja) - 11 meczów, śr. 26.6 min., 11.0 pkt., 7.6 zb. 2016/17 Kvarner 2010 Rijeka (Chorwacja) - 25 meczów, śr. 26.4 min., 9.9 pkt., 5.5 zb. 2015/16 Kvarner 2010 Rijeka (Chorwacja) - 28 meczów, śr. 11.5 min., 3.1 pkt., 1.9 zb. 2014/15 Kvarner 2010 Rijeka (Chorwacja) - 2 mecze, śr. 4.5 min., 1.0 pkt., 0.5 zb.

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl ciekawy tranafer zobaczymy pozniej w praniu jak bedzie. Czekamy na reszte transferow... odpowiedz

KAMIL - 2 godziny temu, *.com.pl nareszcie center będzie po tylu latach nielotów pod koszem i lebiegów odpowiedz

