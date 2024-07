Legia 11. w 3. rundzie PEŻ

W Gdyni rozegrano zawody trzeciej rundy Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej w sezonie 2024. Załoga Legii Warszawa zajęła w nich 11. miejsce z wynikiem 49 punktów. W poszczególnych flajtach legioniści plasowali się na następujących lokatach: 6, 3, 6, 7, 7, 4, 3, 8, 2 i 3. Legioniści wystartowali w składzie: Marcin Banaszek, Jacek Przybylak, Michał Szmul oraz Kuba Pawluk. Ostatnia w tym sezonie runda PEŻ rozegrana zostanie w dniach 4-5 października w Szczecinie. W klasyfikacji generalnej, załoga Legii zajmuje 9. lokatę ze stratą 11 punktów do podium. Klasyfikacja 3. rundy PEŻ w Gdyni: 1. Nowy Sztynort Osada Wolności Giżycka Grupa Regatowa 31 pkt. 2. UKS Żeglarz Wrocław 41 pkt. 3. AZS WAT Warszawa 44 pkt. 4. YKP Gdynia 48 pkt. 5. Yacht Club Sopot 48 pkt. 6. AZS AWFiS Gdańsk 53 pkt. 7. Yacht Club Gdańsk 53.5 pkt. 8. Sport Vita Ski&Sail 55 pkt. 9. On Lemon Rockstars Racing 56 pkt. 10. Albatros Wolin 49 pkt. 11. Legia Warszawa 49 pkt. 12. Pogoń Szczecin 53 pkt. 13. HRM Racing 53 pkt. 14. Kościański Klub Żeglarski 58 pkt. 15. Lubelskie YKP Lublin 59 pkt. 16. YKP Szczecin 62 pkt. 17. Ocean Challenge Yacht Club 63 pkt. 18. AZS Politechnika Gdańska 71.5 pkt. Klasyfikacja generalna (po 3. rundach PEŻ): 1. Yacht Club Sopot 44 pkt. 2. Nowy Sztynort Osada Wolności GGR 42 pkt. 3. YKP Gdynia 40 pkt. 4. Pogoń Szczecin 39 pkt. 5. HRM Racing 38 pkt. 6. Yacht Club Gdańsk 38 pkt. 7. AZS WAT Warszawa 35 pkt. 8. YKP Szczecin 33 pkt. 9. Legia Warszawa 29 pkt. 10. Rockstars Racing 29 pkt. 11. Sport Vita Ski&Sail 29 pkt. 12. UKS Żeglarz Wrocław 27 pkt. 13. AZS AWFiS Gdańsk 24 pkt. 14. Lubelskie YKP Lublin 22 pkt. 15. UKS Albatros Wolin 19 pkt. 16. Ocean Challenge Sailing Club 12 pkt. 17. Kościański Klub Żeglarski 9 pkt. 18. AZS Politechnika Gdańska 4 pkt.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.