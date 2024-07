Legioniści na odsłonięciu Pomnika Rzezi Wołyńskiej w Domostawie

"Na miejscu pojawiło się mnóstwo osób, którym nie jest obojętna pamięć o polskich Kresach. Cieszy również fakt, że zmobilizowało się środowisko kibicowskie, które kultywuje pamięć o wydarzeniach na Wołyniu na stadionach i w lokalnych miejscach pamięci. Na miejscu, oprócz Legii obecni, byli m.in.: Zagłębie Sosnowiec, Czuwaj Przemyśl, Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław, Motor Lublin, Stal Stalowa Wola, Resovia Rzeszów, Polonia Bytom, Górnik Zabrze, GKS Bełchatów i zapewne reprezentanci wielu innych ekip, o których nie wiemy. Nie sama wyliczanka jest tu ważna, a fakt, że wydarzenie tego typu zgromadziło tłumy liczone w dziesiątkach tysięcy. Pamięć to twarda skała" - relacjonuje grupa OFMC.

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl Mocny pomnik! odpowiedz

arek - 2 godziny temu, *.mm.pl Powiat niżański, nie niski.



Język polski jest i piękny i trudny zarazem. odpowiedz

Ziggy - 3 godziny temu, *.. tylko czemu orzeł ma głowę w drugą stronę? odpowiedz

Xyz - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Ziggy: bo pomnik jest "dwustronny" odpowiedz

mm - 4 godziny temu, *.starastrona.pl Szowinistów, ew. skrajnych nacjonalistów, a nie nacjonalistów. Ja rozumiem, że robota którą wykonały komuchy w Polsce się mocno utrwaliła, no ale chyba nie jesteśmy na onecie czy innym tvn'ie/ odpowiedz

Przemek - 4 godziny temu, *.201.80 Brawo. odpowiedz

siewca plotek - 5 godzin temu, *.jjs.pl Podobno „W JEDNOŚCI SIŁA”.

BÓG HONOR OJCZYZNA ponad podziałami!

odpowiedz

