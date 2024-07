Wzmocnienia Legionistek i przegrany pierwszy sparing

Zespół Legionistek rozegrał pierwszy mecz kontrolny w ramach przygotowań do sezonu 2024/25. I-ligowy zespół Legii przegrał 0-2 z Górnikiem Łęczna - drużyną grającą w najwyższej klasie rozgrywkowej. Legionistki zostały wzmocnione ośmioma nowymi zawodniczkami. Na razie poznaliśmy nazwiska czterech z nich. Do naszej drużyny trafiły napastniczka Natalia Nestorowicz (z Górnikiem Łęczna wicemistrzyni Polski z sezonu 2021/22 i 2022/23), Marta Kazanecka (ostatni sezon w Unii Lublin zakończyła z 22 występami i 24 bramkami oraz 19 asystami), Matylda Bujak (środkowa pomocniczka, mająca na swoim koncie grę w ekstraklasie w GKS-ie Katowice i Medyku Konin, z którym zdobyła wicemistrzostwo Polski; ostatnio grająca w Sportisie Bydgoszcz) i Zuzanna Pietrasik (środkowa obrończyni, grająca w I-ligowej Ząbkovii).

