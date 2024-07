Wrotkarstwo

Wyniki Mateusza Kani w Ostendzie

Poniedziałek, 15 lipca 2024 r. 08:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W belgijskiej Ostendzie rozegrane zostały 56. międzynarodowe zawody we wrotkarstwie szybkim "Flanders Grand Prix". Wziął w nich udział Mateusz Kania z sekcji łyżwiarskiej Legii, zajmując 10. lokatę w wyścigu na 200 metrów. Na miejscu 19. legionista ukończył rywalizację na 1000 metrów. Jego brat, Marek Kania tym razem wcześniej zakończył sezon na rolkach, odpuszczając również Mistrzostwa Europy i Świata, by jak najlepiej przygotować się do nowego sezonu na panczenach. Legionista już od ponad tygodnia trenuje na lodzie.



Wyniki legionistów:

1000m: 19. Mateusz Kania 1:25.159 min.

200m: 10. Mateusz Kania 15.289s